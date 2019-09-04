В Татарстане студентам предложили построить новый грузовик Молодежь со всей страны разрабатывала схему повышения качества производства

В Набережных Челнах прошел уже ставший традиционным молодежный форум «PROFдвижение». В течение пяти дней студенты технических специальностей вузов и ссузов со всей страны максимально погружались в производство: увидели вживую все рабочие процессы на КАМАЗе и его подразделениях, пообщались с действующими экспертами предприятий, узнали об особенностях современного машиностроения и даже представили свежий взгляд на имеющиеся проблемы. Кульминацией форума стало создание моделей грузовиков разнообразного функционала.

«МЫ К ВАМ ДВОЕ СУТОК ЕХАЛИ»

Профориентационный форум проходит уже шестой год подряд. Организаторами выступают ПАО «КАМАЗ» и Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

В этом году на площадке лагеря «Звездный» оздоровительного комплекса «Саулык» собрались порядка 200 студентов вузов и ссузов. Для каждого года организаторы прорабатывают новую концепцию и новую образовательную программу. Неизменная часть - игры и тренинги на сплочение и знакомство с действующим производством КАМАЗа. Да не на картинках, а с погружением в реальные рабочие процессы.

- В этом году выбрали концепцию «Битва учебных заведений» и пригласили именно учебные заведения. По результатам отбора прошли 12 команд по 16 делегатов. Представлены 7 регионов. 50 процентов участников - студенты образовательных учреждений республики, - рассказала «Комсомолке» директор форума «PROFдвижение» Юлия Окунева.

Некоторые команды преодолели более двух тысяч километров. Например, студенты Кузбасского государственного технического университета потратили на дорогу до Челнов и обратно практически столько же дней, сколько они были на форуме.

- Мы добирались двое суток. Принять участие в форуме предложили в вузе. Конечно, могли отказаться, но это узкопрофильное мероприятие и посвящено специфике нашей дальнейшей работы, - рассказала студентка КузГТУ Татьяна Черепанова. - Теперь, после экскурсий на производство и встречи с экспертами, я в полном объеме понимаю, какие перспективы ждут меня в будущем.

Полученные за несколько дней знания, отметила форумчанка, станут хорошей базой для будущей работы по специальности. Сама девушка учится по направлению «управление качеством», где главная задача повысить качество производственного процесса и снизить траты на них.

УЧЕБНЫЕ КЕЙСЫ ИЗ НАСТОЯЩИХ МАСТЕРСКИХ

В этом году форум был посвящен теме «Качество продуктов через качество процессов».

- Мы понимаем, что невозможно делать качественную продукцию, если все процессы не настроены и не отработаны, - рассказала Окунева.

В рамках первого испытания студентам поставили задачу обнаружить причину поломки автомобильного агрегата. При этом к процессу организаторы подошли серьезно: помимо лекций студенты посетили сразу пять заводов - производственных подразделений «КАМАЗа». А все для того, чтобы форумчане смогли почувствовать себя настоящими экспертами и предложить свой «незамыленный» вариант решения проблем. Объектом для всестороннего изучения стали сломанные турбокомпрессоры, которые вместе со всей технической документацией привезли специально из сервисных центров предприятия в цеха.

Дефект продукции мог возникнуть на разных этапах: при закупке материалов, на сборке или при других обстоятельствах. Где именно, предстояло выяснить участникам форума.

- По запросу наши кураторы принесли нам необходимые чертежи и документы. После этого мы выехали непосредственно на производство. Четверо из нашей команды самостоятельно разбирали бракованный агрегат, - поделился с «Комсомолкой» студент третьего курса Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Динар Габдрашитов.

Для 19-летнего студента политехнического колледжа из Балакова Александра Шумова автомобильные агрегаты давно не учебный экспонат - в свободное от учебы время он занимается ремонтом, обслуживанием и доработкой автомобилей. Тем не менее форум, по его словам, прекрасная площадка для практического обучения.

- Я увлекаюсь автомобилями, и это неотъемлемая часть моей жизни. Поэтому когда узнал, что будет такой форум, сразу же захотел приехать. И это здорово. Здесь некогда скучать. Все идет плотно и очень информативно. Посмотрели производство и своими глазами увидели, как слаженно идут все работы. Я здесь больше учусь. Ведь одно дело обслуживать автомобиль, а другое - своими глазами видеть, как именно все создается, - поделился студент. - Хорошо, что нас сопровождают эксперты, они не просто рассказывают нам о процессах, но и направляют на умные мысли.

Не менее интересным для участников форума оказалось второе задание. Сначала на лекциях им показали весь технический процесс создания автомобиля от момента создания конструкторской документации до стадии продажи. После чего командам необходимо было разработать модель грузового автомобиля с соответствующим функционалом, представить ее комиссии, закупиться деталями и собрать аналогичную машину больших размеров. Да так, чтобы после испытаний на импровизированной эксплуатационной площадке разработка не подкачала и была пригодна для массового производства.

МИФЫ РАЗВЕЯНЫ - МОЖНО РАБОТАТЬ

Как поделились участники форума, благодаря «PROFдвижению» некоторые мифы о работе на заводах просто улетучились.

- Есть мнение, что люди работают на производстве в грязи и работа в целом тяжелая. На самом же деле оказалось, что рабочий процесс автоматизированный, немало робототехники. Есть технический рост, и это очень порадовало, - рассказала студентка Кузбасского университета Татьяна Черепанова.

Вместе с этим форум становится площадкой для трудоустройства студентов.

- По опыту прошлых лет порядка 60 человек, принимавших участие в форуме, трудоустроились на КАМАЗ, - рассказала Юлия Окунева. - Теперь мы хотим совместно с Минтрудом проанализировать, сколько «профдвиженцев» сделали свой выбор в пользу технических специальностей после участия в форуме.

Сам форум, кстати, позволяет и уже действующим сотрудникам ПАО «КАМАЗ» расширить свои знания о производстве. Одна из таких сотрудниц - Наталья Буторина. В 2018 году девушка приезжала на форум в качестве участника. Допустили ее потому, что на тот момент она была студенткой.

- Тогда форум для меня стал источником дополнительных зданий и расширил границы представления о производстве. Я работаю на КАМАЗе, и важно было понять весь процесс, а когда проходишь с экскурсией все заводы, рисуется более полноценная картина. Потом это все в работе помогает, многое можно применять на практике, - рассказала «Комсомолке» заводчанка.

В этом году девушка приехала на проект в качестве куратора и уверенно говорит, что образовательная программа стала более интересной и сложной.

Сам форум подошел к концу, но для студентов это означало лишь новые перспективы. Так, например, в последующем на предприятии можно будет пройти практику с последующим трудоустройством, а выпускники вузов и ссузов - трудоустроиться. Благо в рамках форума студенты-технари могли лично ознакомиться с условиями работы на предприятии.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда и социальной защиты РТ.