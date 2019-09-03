Соцсети: В Ульяновске неизвестный средь бела дня прилюдно зарезал собаку

Страшная видеозапись появилась в нескольких ульяновских группах в соцсетях. На ней видно, как неизвестный мужчина прямо средь бела дня зарезал на улице собаку. Запись сделала одна из случайных прохожих.

- Средь бела дня зарезали собаку, на новосвияжском пригороде, будьте аккуратней. Человек явно не в себе. Собака была доброй и ласковой, - написала женщина в соцсетях.

На записи слышны жалобные стоны собаки, а также крики женщины, которая пыталась остановить злоумышленника.

- Отпустите собаку! Вы что делаете? - кричала женщина.

Вот только мужчина не остановился и завершил начатое. После этого он ушел. Попытка спасти собаку не возымела действия. Четвероногий был же мертв.

ulyanovsk73live Мужчина зарезал собаку

В соцсетях это видео наделало немало шума. Многие жители Ульяновска потребовали наказать живодера. По некоторым данным, на мужчину заявили в полицию. Нашлись и те, кто просил описать им злоумышленника или скинуть его фотографию, чтобы "разобраться с ним лично".

Впрочем, нашлись и те, кто начал защищать мужчину. Так, по словам некоторых горожан, он мог просто отбиваться от агрессивно настроенной собаки. Пес, по их данным, мог напасть на человека, а тот просто защищался. Ряд жителей города даже написали, что поступили бы так же, если бы на них напал разъяренный зверь.

Вот только тут встает вопрос, всегда ли мужчина ходит по улице с ножом в кармане? По мнению пользователей интернета, это по меньшей мере странно и мужчина намерено решил лишить собаку жизни.