Билайн за два часа привезет sim-карты и покупки из интернет-магазина

Билайн за 2 часа доставит покупки, которые клиенты совершают в интернет-магазине компании*. Услуга «Быстрая доставка» распространяется на sim-карты, любые устройства или аксессуары. Она позволит получить покупку из интернет-магазина в несколько раз быстрее, чем до ее запуска.

Чтобы воспользоваться быстрой доставкой SIM-карт и оборудования, клиенту достаточно выбрать соответствующую опцию при покупке. Стоимость доставки оборудования и аксессуаров составляет 300 рублей, sim-карты привозят бесплатно. Сейчас быстрая доставка производится в Москве и Санкт-Петербурге, до конца года территорию планируется увеличить до 17 городов.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский:

«Цены и ассортимент в различных интернет-магазинах одинаковые. Услуга быстрой доставки оборудования и sim-карт стала хорошим дифференциатором. Если у клиента есть выбор из двух близких по цене и качеству товаров, вероятнее всего, он выберет тот, который получит быстрее, дешевле и с дополнительными сервисами. Билайн предоставил клиентам эту возможность и увеличил привлекательность интернет-магазина. По внутренним данным компании доля продаж интернет-магазина в общем объеме продаж увеличилась в 1 полугодии 2019 года и составляет 10%. В онлайн-магазине доля клиентов, которые покупают устройства стоимостью выше 30 тысяч, в 3 раза больше чем в офлайн-рознице, а средний чек в 2 раза выше».

Удобство услуги ускоренной доставки увеличивает использование технологии по автоматической регистрации абонентов. Она упрощает оформление sim-карт и позволяет быстрее стать абонентом компании. Web-интерфейс, разработанный оператором, обеспечивает полностью автоматизированный процесс, который включает в себя распознавание и проверку подлинности документа, удостоверяющего личность. Эксклюзивным поставщиком IT-решения для распознавания и проверки документов для процессов продаж и обслуживания стал российский разработчик систем искусственного интеллекта ООО «Смарт Энджинс Сервис». Интегрирует решение компания ООО «Философия.ИТ».

Высокое быстродействие и точность распознавания документов достигается благодаря передовым разработкам ООО «Смарт Энджинс Сервис» в области обучения глубоких сверхточных нейронных сетей и технологий зрительного интеллекта. Технология работает в режиме реального времени и способна мгновенно обрабатывать изображение паспорта РФ, что значительно ускоряет процесс обслуживания клиентов и повышает уровень сервиса.

*Услуга доставки предоставляются курьерской службой «Достависта». Среднее время доставки составляет 2 часа и может меняться в зависимости от внешних факторов. Адрес интернет-магазина https://moskva.beeline.ru/shop/