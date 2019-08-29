2019-08-29T17:14:09+03:00
Общество

«Вот это монстр!»: в Татарстане мужчина собрал Hummer из комбайна и двух грузовиков

Жители республики отметили, что у жителя Богатых Сабов «руки растут из правильного места» [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Житель поселка городского типа Богатые Сабы в Татарстане не стал тратить миллионы на покупку внедорожника марки Hummer. Вместо этого мужчина собрал аналог этого автомобиля самостоятельно. Для этого ему потребовались колеса от комбайна, двигатель от ЗИЛа и ГАЗ-66, который он взял за основу. Видео самодельного транспортного средства появилось в соцсетях.

- Не то чтобы получилась полная копия американского военного внедорожника, но очень похоже, - скромно написал автор поста.

На кадрах видно, как ярко красный внушительный автомобиль едет по улице поселка. Невооруженным взглядом его и правда можно спутать с дорогим внедорожником.

Татарский hummer.

Жители Татарстана поспешили отметить, что у создателя автомобиля «руки растут из правильного места».

- Вот это монстр!

- Круче Хаммера смотрится!

- Ой красавец!

- Ещё расписать под хохлому надо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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