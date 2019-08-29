«Вот это монстр!»: в Татарстане мужчина собрал Hummer из комбайна и двух грузовиков
Житель поселка городского типа Богатые Сабы в Татарстане не стал тратить миллионы на покупку внедорожника марки Hummer. Вместо этого мужчина собрал аналог этого автомобиля самостоятельно. Для этого ему потребовались колеса от комбайна, двигатель от ЗИЛа и ГАЗ-66, который он взял за основу. Видео самодельного транспортного средства появилось в соцсетях.
- Не то чтобы получилась полная копия американского военного внедорожника, но очень похоже, - скромно написал автор поста.
На кадрах видно, как ярко красный внушительный автомобиль едет по улице поселка. Невооруженным взглядом его и правда можно спутать с дорогим внедорожником.
Татарский hummer.
Жители Татарстана поспешили отметить, что у создателя автомобиля «руки растут из правильного места».
- Вот это монстр!
- Круче Хаммера смотрится!
- Ой красавец!
- Ещё расписать под хохлому надо.
ИСТОЧНИК KP.RU