«Район превращается в гетто»: в «Салават Купере» группа подростков напала на сверстника

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено нападение на подростка его сверстниками прямо на детской площадке. В сообщении к видео сказано, что инцидент произошел в казанском жилом комплексе «Салават Купере».

На опубликованном 16-ти секундном ролике видно, как 8 подростков, среди которых и девочки и мальчики, окружили одного сверстника. На вид ребятам около 11-13 лет. На момент начала записи он уже лежит на земле и пытается защитить себя ногами. Однако сверху на него налетает мальчик и топчет ногами. Затем он падает на колени и продолжает добивать лежачего. Все дети вокруг поддерживают обидчика, никто не заступается.

По короткому отрывку не понятно, была ли это концовка драки между подростками, либо они напали на одного. В комментариях к видео люди разошлись во мнениях о произошедшем. Кто-то написал, что «Тут вообще то 1 на 1, а не толпой. Толпа только подбадривает». Кто-то наоборот считает, что это «уже не драка а избиение».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/728908" frameborder="0"></iframe> В Казани группа подростков напала на сверстника.Видео: соцсети.

Ну а большинство комментариев адресованы автору видео: «и вместо того, чтобы спуститься и помочь, Вы снимали?», «В первую очередь помочь нужно было,а не за телефон хвататься!». Некоторые из комментаторов отметили, что «Потихоньку район превращается в гетто».

В данный момент проверку видеозаписи проводят сотрудники полиции Казани.