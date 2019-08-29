2019-08-29T15:55:51+03:00
Происшествия

«Район превращается в гетто»: в «Салават Купере» группа подростков напала на сверстника

В соцсетях появилось видео происшествия на детской площадке в Казани
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Видео сняли из окна дома, во дворе которого случилась драка.Видео сняли из окна дома, во дворе которого случилась драка.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено нападение на подростка его сверстниками прямо на детской площадке. В сообщении к видео сказано, что инцидент произошел в казанском жилом комплексе «Салават Купере».

На опубликованном 16-ти секундном ролике видно, как 8 подростков, среди которых и девочки и мальчики, окружили одного сверстника. На вид ребятам около 11-13 лет. На момент начала записи он уже лежит на земле и пытается защитить себя ногами. Однако сверху на него налетает мальчик и топчет ногами. Затем он падает на колени и продолжает добивать лежачего. Все дети вокруг поддерживают обидчика, никто не заступается.

По короткому отрывку не понятно, была ли это концовка драки между подростками, либо они напали на одного. В комментариях к видео люди разошлись во мнениях о произошедшем. Кто-то написал, что «Тут вообще то 1 на 1, а не толпой. Толпа только подбадривает». Кто-то наоборот считает, что это «уже не драка а избиение».

В Казани группа подростков напала на сверстника.Видео: соцсети.

Ну а большинство комментариев адресованы автору видео: «и вместо того, чтобы спуститься и помочь, Вы снимали?», «В первую очередь помочь нужно было,а не за телефон хвататься!». Некоторые из комментаторов отметили, что «Потихоньку район превращается в гетто».

В данный момент проверку видеозаписи проводят сотрудники полиции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
СМИ: "Рубин" предложил 700 тысяч евро за защитника "Локомотива"
В Чебоксарах может появиться буддистская ступа
В День республики в Татарстане похолодает до 0 градусов, возможны заморозки
Больницы и соцучреждения Татарстана получили 187 новых автомобиля
7 сентября в Чебоксарах начнут работать сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени»
Билайн первым в России запускает нейросеть «Beeline AI – Поиск людей» для «Лиза Алерт»
В Чебоксарах электронные табло за 2,4 миллиона рублей появятся еще на 15 остановках
В Казани с фасада главного здания КФУ был похищен флаг
Казань станет первым в стране «Городом без отходов»
В Нижнекамске вернут вечерние рейсы по всем маршрутам
Подростковые клубы поддержали проект партии «Единая Россия» по благоустройству дворов и провели для людей праздник под открытым небом.
День республики – 2019 в Татарстане: 30 и 31 августа три района Казани останутся без света
С нового учебного года 89 студентов вузов начнут получать стипендии президента Татарстана
ВТБ запустил распродажу монет из драгоценных металлов
ЧП в Ульяновской школе: Во время несогласованной с родителями отработки один ученик ударил другого мотыгой
"Это наиболее щадящий вариант": Альтернативный выезд из Дербышек пройдет вдоль Нагорного