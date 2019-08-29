2019-08-29T11:52:44+03:00
Общество

День города - 2019 в Казани вместе с шоу «Импровизация» на ТНТ

Праздник состоится на Кремлевской набережной
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ТНТФото: ТНТ
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30 августа, в День города, на Кремлевской набережной для казанцев пройдет праздничная программа от телеканала ТНТ. Всех горожан в этот день будет ждать необычная фотозона. Гости смогут не только сделать яркие снимки на фирменных кубах телеканала, но и пополнить свою коллекцию очень необычными фотографиями в стиле «Импровизация». Пройдет программа с 12:00 до 20:00 на Кремлевской набережной.

Если у тебя отличное чувство юмора, ты любишь смеяться и импровизировать — тебе точно к нам. Приходи и получи заряд смеха и веселья от телеканала ТНТ!

Подробности в группе - https://vk.com/tnt_kazan

Когда: 30 августа с 12:00 до 20:00

Где: Кремлевская набережная

А новые выпуски шоу «Импровизация» можно смотреть уже с 27 августа по вторникам в 21:00 на ТНТ

ИСТОЧНИК KP.RU

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