2019-08-28T19:26:34+03:00
Происшествия

"Ты что творишь, дебилка?": Четыре школьницы устроили массовую драку в Казани

Следователи уже начали проверку [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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В интернете появилось видео, которое буквально шокировало общественность. На записи запечатлена массовая драка девушек-подростков. Все произошло в казанском поселке Дербышки. На видео видно, как четыре девочки общаются между собой, а следом одна из них со всей силы ударила по лицу другую.

- Ты что делаешь, дебилка? - закричала одна из девушек.

Еще одна девушка пыталась заступиться за свою подругу, которую и ударили по лицу, но ее не пускала разнять конфликт подруга девочки с, что и говорить, довольно поставленным ударом. На видео слышны крики "Убери руки" и многие другие.

В соцсетях на девочек обрушили гору критики, заявив, что девушкам так себя вести нельзя. "Это же будущие мамы", "Разговаривать совсем разучились?", "Девочки показали настоящее положение дел в современном обществе", - писали в комментариях пользователи интернета.

Отметим, что видео заинтересовало не только рядовых казанцев, но и сотрудников следственного комитета. По этому поводу уже начали проверку.

- В ходе мониторинга социальных сетей выявлен видеоролик, на котором запечатлено избиение девочки-подростка другой девочкой. Согласно комментарию к видеозаписи, события происходили в одном из дворов в поселке Дербышки города Казани. По данному факту начата доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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