«Надеялись на большее, если честно»: в Казани прошла церемония закрытия WorldSkills 2019

Во вторник, 27 августа, казанский стадион «Казань Арена» вновь стал площадкой для проведения далеко не спортивного мероприятия. На нем состоялась церемония закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Соревнования проходили с 22 августа в специально созданном для них выставочном комплексе «Казань Экспо».

Соревнования проходили с 22 августа в специально созданном для них выставочном комплексе «Казань Экспо».Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако торжественное закрытие не оправдало надежд зрителей. Да, они были горды тем, что среди победителей и призеров чемпионата оказались уроженцы Татарстана. Да, это было ярко и масштабно. Но ожидания, оказалось, были выше. И дело даже не в дожде и холодном ветре, которые вновь вернулись в город.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ЧЕМПИОНАТА

С 19.00 до 21.00 с перерывом на две небольшие музыкальные паузы шло награждение победителей и призеров мирового чемпионата WorldSkills. В их списке оказались и уроженцы Татарстана. Так, студент технического колледжа Казани Айдар Минеев стал лучшим в компетенции «Изготовление прототипов».

Награждение победителей и призеров.Фото: Алина НИЗАМОВА

Выпускник Казанского техникума информационных технологий и связи Ислам Нигматуллин оказался вторым в «Информационных кабельных сетях».

Ислам Нигматуллин.Фото: Алина НИЗАМОВА

А студенты Казанского национального исследовательского технологического университета Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов взяли «бронзу» в «Мобильной робототехнике».

Награждение шло с перерывом на две небольшие музыкальные паузы.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Мы рады, конечно, за наших ребят. Молодцы! Успехов! – сказала «Комсомолке» жительница Казани Олеся Рахманова – Однако мне показалось, что о зрителях в этот момент совсем позабыли. Можно было обратить и на нас свое внимание.

Радость победе.Фото: Алина НИЗАМОВА

После награждения на сцену вышел известный рэпер Леван Горозия, который исполнил оригинальную песню «Никто кроме нас», которая так удачно подходила теме мероприятия.

Леван Горозия.Фото: Алина НИЗАМОВА

Только тогда стадион оживился, несмотря на моросящий дождь. Зрители не только читали вместе с рэпером, но и подтанцовывали.

Открытие купола.Фото: Алина НИЗАМОВА

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

После на стадионе появился Президент России Владимир Путин.

- Россия впервые проводила состязание лучших профессионалов планеты, и оно стало самым крупным и представительным в истории, ярким, незабываемым зрелищем. Уверен, нашим гостям понравилась Казань – блестящий, энергично развивающийся город с древней историей, – где созданы были все условия для честной, справедливой борьбы, дружеского общения зрителей и участников из более чем 60 стран мира, - отметил Президент.

Владимир Путин.Фото: Алина НИЗАМОВА

Он также поблагодарил движение WorldSkills International и лично первое лицо организации Саймона Бартли за доверие и поддержку.

Вручение премии Альберта Видаля.Фото: Алина НИЗАМОВА

- К этому движению в России уже присоединилось полмиллиона наших сограждан, и число его сторонников, участников неуклонно растет. В нашей стане движение стало важнейшим элементом передовой системы профессионального образования, которое мы формируем в том числе по специальностям цифровой экономики. Мы меняем наши колледжи, создаем не имеющие аналогов в мире возможности для людей заниматься техническим творчеством, и рады, что наш опыт оказался востребованным, - заметил Путин.

Владимир Путин и Саймон Бартли.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Мы уже начали бояться, что он не приедет. Тогда бы оказалось, что мы зря мерзли столько времени на стадионе. Нет, не то чтобы нам не понравилось, но мы надеялись на большее, если честно, - призналась «Комсомолке» гостья Казани из Чистополя Полина Акинова.

Выступление артистов.Фото: Алина НИЗАМОВА

КОНЦЕРТНАЯ ЧАСТЬ

Не спасла закрытие чемпионата и его концертная часть. А ведь именно на нее зрители надеялись больше всего. На сцене выступили Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Димаш Кудайберген, Игорь Крутой и многие другие.

Игорь Крутой.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ориентируясь на церемонию открытия WorldSkills, гости ждали от исполнителей оригинальных песен, посвященных рабочим профессиям. Вместе этого они получили «Цвет настроения синий», «Суперзвезду».

Светлана Лобода.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Нет, я понимаю, что странно было бы, если бы о рабочих профессиях пели те, кто никогда и близко к ним не был, но хотелось бы чего-то особенного. Хотелось, чтобы чемпионат был до конца пронизан этой атмосферой. По-моему, то, что происходило на сцене, было банально, - признался Константин Марзин, который пришел на стадион, чтобы поддержать российскую команду.

Филипп Киркоров.Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, в Казани и закончился чемпионат рабочих профессий WorldSkills 2019. Напомним, что представители Татарстана заняли призовые места и в соревнованиях JuniorSkills и FutureSkills.