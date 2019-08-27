2019-08-27T15:12:22+03:00
Происшествия

В Казани девушка, спасаясь от насильника, прыгнула с 5-го этажа и сломала позвоночник

Мужчина соблазнил девушку и ей пришлось спасаться бегством
Мария ЛУКОЯНОВА
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Девушка находится в тяжелом состоянии.Девушка находится в тяжелом состоянии.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В ночь с субботы на воскресенье - с 24 на 25 августа, в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана с пятого этажа высотного дома упала 20-летняя обнаженная девушка. Редкие утренние прохожие вызвали "скорую помощь", а потом и полицию - девушка была в сознании и рассказала, что на отчаянный шаг решилась из-за того, что ее изнасиловал мужчина.

Пострадавшую увезли в больницу с первоначальным диагнозом "перелом позвоночника".

Во время опроса девушки сотрудниками полиции выяснилось, что незадолго до этого события она познакомилась с 32-летним мужчиной. Он представился водителем одного из крупных промышленных предприятий Казани, говорил, что влюбился в нее и собирается создать семью. В тот день он пригласил новую подругу на свидание и привел ее в квартиру, которую до этого снял ненадолго. В квартире он напал на свою возлюбленную.

Спокойный и романтичный молодой человек оказался любителем жесткого секса и извращений. Он изнасиловал свою подругу, а когда после передышки решил заставить ее заниматься с ним сексом вновь, девушка вынуждена была спасаться от него через окно.

- Пострадавшая находится в больнице, ее состояние оценивается как тяжелое, - сообщил источник "КП-Казань" в правоохранительных органах. - В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

ИСТОЧНИК KP.RU

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