АЛЛАТРА объединяет людей со всех стран

Построение созидательного общества, основанного на высоко-моральных ценностях, единстве всех людей и принципах уважения друг к другу, зависит сегодня от каждого человека, живущего на нашей планете. Исконные Знания принесены в мир и даны людям. За нами выбор, как мы распорядимся этим бесценным подарком от Духовного мира. Для того, кто принял эти Знания, первоочередная задача – это работа над собой, а именно развитие чувственного восприятия Духовного мира и изучение работы своего сознания для должного его контроля. А также их распространение другим людям на нашей планете, так как эти Знания даны для всего человечества и могут изменить жизнь как многих людей, так и общества в целом.

После выхода книги АллатРа Анастасии Новых, а впоследствии также и передач с участием Игоря Михайловича Данилова, миллионы людей со всего мира прониклись пониманием изложенной в них Истины, почувствовали в себе внутренний отклик и начали жить в соответствии с этими исконными Знаниями. И у каждого, кто столкнулся с этими Знаниями, появилась естественная потребность делиться ими с другими людьми. Потому что ты понимаешь, что вот он, ответ на вопросы, которые ты искал всю жизнь: в чём смысл жизни; в чём смысл существования этого человечества; что не так с нашим обществом; чем жили люди до нас; неужели мы и есть вершина развития цивилизации, или были более развитые цивилизации до нас; как устроен человек, наш мир, вселенная и т.д.

Основываясь на изложенных в книге АллатРа рекомендациях по построению общества нового типа, основанного на дружбе, взаимоуважении между людьми и любви, сегодня у нас есть прекрасная возможность изменить окружающий нас мир в лучшую сторону, сменив потребительско-эгоистичный формат отношений между людьми на духовно-нравственный.

Прототип именно такого общества, основанного на моральных принципах, духовных ценностях формируют в своей деятельности участники МОД АЛЛАТРА, объединившись для распространения исконных Знаний и совместной духовной работы над собой.

На сегодняшний день в МОД АЛЛАТРА входят участники со всех стран мира. Люди участвуют в различных проектах, которые способствуют распространению Знаний в обществе, в качестве волонтёров, в свободное от основной работы время, и делают это с удовольствием. Движение АЛЛАТРА вне религии и вне политики. Присоединиться к движению может любой желающий, чувствующий Истину и стремящийся принести пользу обществу.

Что может быть интереснее, чем поддержка единомышленников на духовном пути

Духовная работа над собой в древности и сегодня

Истина, изложенная в книгах Анастасии Новых, открыта и доступна для всех людей в этом мире. Ознакомившись со Знаниями и изучив предложенные в книгах практики для духовного развития, человек, который принял эти Знания, начинает применять эти издревле доступные человеку практики для своего духовного развития. И тут важна поддержка единомышленников и обмен опытом с такими же занимающимися, как и ты сам. Ведь с древности, когда в мире людей присутствовало понимание истинного смысла жизни и живущие тогда ежедневно занимались своим духовным развитием, то они собирались вместе, для совместной духовной работы над собой, обмена опытом, изучения работы системы материального мира. И следы этих занятий и сейчас можно найти в пещерах, в которых собирались группы для духовной работы, с характерными изображениями на стенах знаков, символизирующих духовное развитие человека - фигурки людей с поднятыми вверх руками.

Alt 1: Петроглифы древних людей: наскальные рисунки, обнаруженные в долине Камоника (около VI тыс. до н.э.; Валь-Камоника, предгорье центральных Альп, Северная Италия); (источник - книга АллатРа, Анастасия Новых)

Alt 2: Петроглифы древних людей: наскальные рисунки, найденные на побережье Белого моря (около III тыс. до н. э.; Республика Карелия, северо-запад России); многие из местных петроглифов видны только при восходе и заходе солнца (время проведения утренних и вечерних духовных практик); (источник - книга АллатРа, Анастасия Новых)

Также известен опыт ранних христиан, которые жили общинами и также при встречах и совместной духовной работе изучали работу сознания, или системы, обличая её работу через наблюдение за мыслями, которые приходят человеку и которые ему не принадлежат.

Как когда-то в древности, сегодня участники МОД АЛЛАТРА встречаются на совместных занятиях, в ходе которых осваивают духовные практики, изложенные в книгах Анастасии Новых, делятся опытом своего продвижения на духовном пути, изучают работу своего сознания, как части системы. Ведь в обществе сегодня, где преобладает потребительский формат мышления, довольно сложно удержать этот духовный ориентир в массе отвлечений, которые присутствуют в каждом дне существования человека. А когда у тебя есть возможность пообщаться с такими же идущими по духовному пути, как и ты, это и вселяет уверенность, и дорога вместе веселее, и чувствуется бурлящая жизнь, исходящая от этих людей - ищущих, изучающих, стремящихся к своей цели.

Ведь нет ничего важнее для человека в этом мире, чем достижение главной цели своего существования – это достижение Жизни вечной. Иначе зачем мы здесь? Неужели этот мир, такой сложный, создан для того, чтобы мы, всего-навсего, родились, прошли этот путь в несколько лет, скинули свои земные одежды и всё? А что потом? Такое сложное мироустройство, и без цели?

Как прийти к Богу зрелым существом

Как объясняет Игорь Михайлович Данилов в передаче «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно живому», посмотреть которую можно на https://allatra.tv/online (18+) давным-давно, когда люди присутствовали в этом миру в бестелесной форме, наши предки сами решили, что они хотят противостоять злу, сатане в материальных телах, чтобы приходить к Богу, в Духовный мир более зрелыми существами.

И видя наш мир, понимаешь, что тот, кто пройдёт через всю эту грязь, почувствовав и увидев свет, идя на этот свет, не отвлекаясь на иллюзию этого мира, и выйдет из него чистым существом, тот действительно достоин стать частью мира Духовного, где в награду обретает радость, любовь, и Жизнь вечную.

И вот когда понимаешь, что этот мир создан для созревания и формирования в нём потенциального ангела, то всё меняется вокруг, восприятие происходящего, радостей и проблем материального мира, всё это ты используешь для своего духовного развития.

И чем сложнее путь, тем радостнее победа.

А самая главная победа в жизни человека – это победа над самим собой.

Получил доступ к уникальному источнику жизни – поделись им с другими, и тогда живых людей вокруг станет больше

Исконные Знания вновь привнесены в мир людей

Исконные Знания, изложенные в простой и доступной форме в книге АллатРа и других книгах автора Анастасии Новых, присутствуют в мире людей, но периодически утрачиваются, когда общество теряет свой духовный вектор развития, забывает о том, кто такой человек и для чего он в этом мире, и когда, как и сегодня, в обществе превалирует потребительский формат мышления. Эти Знания присутствовали в мире людей и на заре нашей цивилизации и потом на протяжении тысячелетий до постепенной их утраты. В те времена люди знали о смысле жизни и с пользой применяли их для себя. Затем, после их утраты, Исконные Знания периодически обновлялись в мире людей, или приходящими из мира Духовного посланниками, такими как Иисус, Агапит Печерский, или же людьми, достигшими просветления при жизни и соответственно, получившими доступ к этим Знаниям, такими как Будда, или величайший из пророков - пророк Мухаммед, Мир Ему.

Мы, живущие сегодня, имеем уникальную возможность получить доступ к этим Исконным Знаниям, к этому живительному источнику, который может дать Жизнь каждому, кто захочет из него испить.

И неудивительно, что каждый, столкнувшийся с этим живым источником, чувствует в себе потребность поделиться этими Знаниями с другими людьми по всему миру, так как в них сокрыт ключ к обретению истинного счастья и свободы. А когда человек счастлив, он хочет делиться этим счастьем с другими.

Свобода выбора и ответственность за сделанный выбор

Важно отметить, что каждый человек имеет право выбора, данное человеку Богом и это право священно. Это означает, что мы можем выбирать как использовать свой шанс, данный нам в виде пребывания в этом миру - либо стать духовным существом и обрести Жизнь вечную, либо же прожить жизнь в материальном теле, не развиваясь духовно. Выбор всегда между ЖИЗНЬЮ и СМЕРТЬЮ. Если кто-то по каким-либо причинам не принимает Знания, изложенные в книгах Анастасии Новых и передачах с участием Игоря Михайловича Данилова — это его выбор и право, которое важно уважать. Но также и ожидается, что такой человек будет уважать, в свою очередь, выбор людей, которые приняли решение идти по духовному пути. Хочешь жить - живи, хочешь ограничиться пребыванием в материальном теле – пожалуйста, это твой выбор.

Делая такой важный выбор в своей жизни, важно отчетливо понимать, что и между чем выбираешь. И это большая ответственность, прежде всего перед самим собой. Ведь именно человеку, сделавшему выбор, каким путём идти по жизни, впоследствии и пожинать плоды своего выбора. Именно эта потребность дать возможность как можно большему числу людей ознакомиться со Знаниями, чтобы сделать осознанный выбор в своей жизни и объединила людей со всего мира в Международное Общественное Движение АЛЛАТРА. Люди, прочитав книги автора Анастасии Новых, и посмотрев передачи с участием Игоря Михайловича Данилова, где даны понимание сути человеческого существа и смысла нашего пребывания в этом мире, объединившись, стали распространять эти книги и передачи различными способами.

Распространение Знаний

На сегодняшний день самый простой способ распространения информации – это интернет. И одним из проектов МОД АЛЛАТРА является международное, всенародное, волонтерское интернет-телевидение АЛЛАТРА ТВ. На сайте этого проекта можно скачать бесплатно все книги Анастасии Новых и найти все передачи с участием Игоря Михайловича Данилова. Помимо этого, на You Tube канале allatra.tv выходит много разных передач и видео, снятых самими участниками движения, в которых отображаются интересные факты, события, исследования, а также участники делятся своими пониманиями в изучении работы системы и в своей работе над собой на духовном пути.

Понять такое стремление людей несложно, ведь у каждого из нас, когда мы встречаем или обретаем что-то хорошее на своём жизненном пути, возникает желание поделиться этим хорошим с другими.

Общество нового типа – это абсолютно реально. Главное, чтобы было на то желание самих людей

Последние времена или времена Перекрестья

Мы с вами живём в уникальное время - Последние времена или времена Перекрестья, которое началось 21.12.2012 года, и продлится 12 лет, как объясняет Игорь Михайлович Данилов в передаче «Климат. Будущее сейчас», посмотреть которую можно на allatra.tv, и по истечение которых, в зависимости от выбора людей, останемся ли мы на потребительском формате мышления или же выберем духовный путь развития общества, будет принято решение о судьбе нашей цивилизации, на реализацию которого в свою очередь отпущен фрактально повторяющийся отрезок времени.

Каждый может задать себе вопрос и попробовать честно ответить на него: кому нужно человечество, в котором люди ненавидят и убивают друг друга без явных на то причин? Ответ очевиден, никому. Ведь цель существования человечества совершенно в другом, в том, чтобы как можно больше ангелов пришло в мир духовный. А если люди забыли, кто они есть на самом деле? Что делать с таким человечеством?

Как построить общество нового типа

Но Духовный мир никогда не бросает человека. И даже в такие времена, когда система, или как она называется в духовных писаниях - дьявол, очень силён в головах людей, и человечество погрязло в грехе, грязи и обмане, к нам, сквозь тьму, пробился источник света и протянули руку помощи в виде возобновленных в своей чистоте Знаний, которые могут помочь нам прийти к свету. Ведь не для того существует наше общество последние 12000 лет, чтобы в конце просто быть смытыми с лица Земли, как предыдущая цивилизация Атлантида, с историей которой можно ознакомиться на канале allatra.tv в исследовательском фильме “Атланида. Элита в поисках бессмертия”.

Сегодня, когда в миру присутствует Высшее Существо в роли Судьи наших человеческих деяний, для принятия решения о судьбе нашей цивилизации, нам даны также Знания о том, как построить общество нового типа, основанного на высоко-моральных ценностях. Для построения такого общества необходим лишь выбор человеческий, надо просто захотеть это сделать, выбрав духовный вектор развития общества.

На последних 80-ти страницах книги АллатРа, описано как мы, люди можем построить такое общество, в котором преобладает Любовь и уважение к друг другу, а также поддержка и взаимопощь. Там же говорится, что легче повернуть общество в целом в сторону духовного вектора развития, чем индивида в отдельности. А в обществе, где преобладают высоко-моральные ценности, где ясен смысл жизни человека и известны инструменты для духовного развития, человеку легче сделать свой выбор, обладая Знаниями и вместе с другими людьми, объединившись на духовной основе, идти по духовному пути.

Объединение людей в движение АЛЛАТРА - прототип общества нового типа

Объединение людей со всего мира в МОД АЛЛАТРА и есть прототип этого нового общества, где люди, участвуя в различных проектах, работают над собой, учатся взаимодействовать друг с другом на основе взаимоуважения и духовности - по этим простым и утерянным на сегодня в жизни общества принципам.

Участвовать в проектах МОД АЛЛАТРА может каждый желающий, кто хочет принести пользу обществу, сделать что-то хорошее для людей, и просто созидать в среде единомышленников, делясь опытом, обретая новые навыки, одновременно работая над собой, изучая систему и развиваясь духовно. Ведь это так интересно! Здесь вы можете реализовать себя в роли автора статей, видео-оператора, видео-монтёра, ведущего, диктора, интервьюёра, репортёра, исследователя, переводчика, технического специалиста и т.д.

Есть также возможность и для собственников бизнеса применять изложенные принципы построения общества нового типа на практике в своих коллективах. В помощь им проект Глобальное Партнёрское Соглашение (ГПС) АЛЛАТРА, где в основе отношений между людьми в коллективе принимаются семь основ АЛЛАТРА.

Семь основ АЛЛАТРА

Это помогает людям принять новые принципы взаимодействия и помочь сформировать таким образом общество нового типа.

Ведь каждый из нас хочет жить в обществе, где люди относятся друг к другу с любовью и уважением; где всё устроено так, чтобы человек имел возможность реализовать в течение своей земной жизни свою основную цель – обрести Жизнь; где Знания для обретения Жизни сохраняются в своём исконном виде и доступны каждому.

Шанс, который даётся сегодня каждому живущему на Земле

Если вас, уважаемый читатель, заинтересовала изложенная в этой статье информация, идея построения нового общества, и вы хотите ознакомиться со Знаниями и узнать больше, приглашаем вас к ознакомлению с книгами Анастасии Новых и просмотру уникальных передач с участием Игоря Михайлович Данилова, на канале allatra.tv. Также, при желании, вы можете принять участие в проектах МОД АЛЛАТРА, присоединившись к коллективу единомышленников.

Такой шанс даётся сегодня каждому человеку на нашей планете и только от него самого зависит, воспользуется ли он им.

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