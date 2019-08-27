Родные стены помогли: Представители Татарстана стали победителями и призерами WorldSkills Kazan 2019

Во вторник, 27 августа, в Казани состоится торжественная церемония закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Среди победителей и призеров соревнований оказались и представители Татарстана.

Соревнования проходили на "Казань Экспо".Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, Тимерлан Рахматуллин - студент Казанского техникума информационных технологий и связи - стал первым в компетенции Future Skills “Разработка мобильных приложений”. А учащийся местного технологического колледжа Никита Барышев стал первым в компетенции чемпионата “Промышленный дизайн”.

Никита Барышев стал первым в компетенции чемпионата “Промышленный дизайн”.Фото: Алина НИЗАМОВА

Девушки республики не уступили парням и также стали одними из лучших. Студентка Казанского колледжа технологий и дизайна Виктория Малецкова заняла первое место в компетенции “Цифровой модельер”.

Компетенция “Цифровой модельер”.Фото: Алина НИЗАМОВА

А учащаяся школы №7 из Зеленодольска Илария Багаутдинова - в компетенции WorldSkills Junior “Ресторанный сервис”.

Компетенция “Ресторанный сервис”.Фото: Алина НИЗАМОВА

Второе место в компетенции Future Skills “Технология композитов” также получили представители Татарстана - студенты Казанского национального исследовательского технологического университета Никита Сёмин и Ренат Ахметшарипов.

Второе место в компетенции Future Skills “Технология композитов” также получили представители Татарстана.Фото: Алина НИЗАМОВА

Специальные медали чемпионата получили татарстанские участники компетенций WorldSkills Juniors “Промышленная автоматика” и “Эксплуатация беспилотных авиационных систем” Ильяс Хисамеев и Егор Тарасов. вручили специальные медальоны чемпионата.