2019-08-27T14:18:23+03:00
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Родные стены помогли: Представители Татарстана стали победителями и призерами WorldSkills Kazan 2019

Они стали лучшими в разработке мобильных приложений, промышленном дизайне, ресторанном сервисе и цифровом создании одежды
Алина ГАБДУЛИНА
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Закрытие чемпионата состоится 27 августа на казанском стадионе "Казань Арена"Закрытие чемпионата состоится 27 августа на казанском стадионе "Казань Арена"Фото: Алина НИЗАМОВА
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Во вторник, 27 августа, в Казани состоится торжественная церемония закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Среди победителей и призеров соревнований оказались и представители Татарстана.

Соревнования проходили на "Казань Экспо". Фото: Алина НИЗАМОВА

Соревнования проходили на "Казань Экспо".Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, Тимерлан Рахматуллин - студент Казанского техникума информационных технологий и связи - стал первым в компетенции Future Skills “Разработка мобильных приложений”. А учащийся местного технологического колледжа Никита Барышев стал первым в компетенции чемпионата “Промышленный дизайн”.

Никита Барышев стал первым в компетенции чемпионата “Промышленный дизайн”. Фото: Алина НИЗАМОВА

Никита Барышев стал первым в компетенции чемпионата “Промышленный дизайн”.Фото: Алина НИЗАМОВА

Девушки республики не уступили парням и также стали одними из лучших. Студентка Казанского колледжа технологий и дизайна Виктория Малецкова заняла первое место в компетенции “Цифровой модельер”.

Компетенция “Цифровой модельер”. Фото: Алина НИЗАМОВА

Компетенция “Цифровой модельер”.Фото: Алина НИЗАМОВА

А учащаяся школы №7 из Зеленодольска Илария Багаутдинова - в компетенции WorldSkills Junior “Ресторанный сервис”.

Компетенция “Ресторанный сервис”. Фото: Алина НИЗАМОВА

Компетенция “Ресторанный сервис”.Фото: Алина НИЗАМОВА

Второе место в компетенции Future Skills “Технология композитов” также получили представители Татарстана - студенты Казанского национального исследовательского технологического университета Никита Сёмин и Ренат Ахметшарипов.

Второе место в компетенции Future Skills “Технология композитов” также получили представители Татарстана. Фото: Алина НИЗАМОВА

Второе место в компетенции Future Skills “Технология композитов” также получили представители Татарстана.Фото: Алина НИЗАМОВА

Специальные медали чемпионата получили татарстанские участники компетенций WorldSkills Juniors “Промышленная автоматика” и “Эксплуатация беспилотных авиационных систем” Ильяс Хисамеев и Егор Тарасов. вручили специальные медальоны чемпионата.

Спецмедаль получил татарстанец-участник компетенции WorldSkills Juniors “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”. Фото: Алина НИЗАМОВА

Спецмедаль получил татарстанец-участник компетенции WorldSkills Juniors “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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