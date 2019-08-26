"Умоляю, пустите меня, пожалуйста": Пенсионерку, летевшую на похороны в Чебоксары, не пустили в самолет

Чудовищный случай произошел в московском аэропорту "Внуково". Пассажирку, успевшую на регистрацию рейса, отказались пускать на борт самолета из-за негабаритного багажа. Теперь этим случаем вплотную занимается Роспотребнадзор Москвы.

ТРАНЗИТНЫЙ БАГАЖ НЕ ПУСТИЛИ НА БОРТ САМОЛЕТА

60-летняя пенсионерка Валентина Лисечко 21 августа прилетела из Краснодара в Москву. Пенсионерка транзитным рейсом торопилась успеть в Чебоксары на похороны родственника. В Москве она должна была пересесть на самолет до столицы Чувашии, и женщина волновалась - успеет ли на этот рейс. Успела вовремя - когда Лисечко прибыла во "Внуково", посадка на ее самолет до Чебоксар только началась.

Но, когда женщина попыталась пройти на борт, ее остановили сотрудники авиакомпании. Женщине объявили, что ее багаж превышает стандартные и бесплатные размеры ручной клади - 36х30х20 сантиметров. Следовательно, ей необходимо доплатить за багаж 3000 рублей.

У пенсионерки началась истерика. Женщина торопилась на похороны и все деньги потратила на билеты из Краснодара до Чебоксар. Лишних финансов у нее больше не было. Она решила оставить эту негабаритную сумку, в которой везла игрушки для внуков и немного фруктов, но представители авиакомпании были непреклонны.

- Умоляю, пустите меня в самолет, пожалуйста, у меня ничего нет, - просила сотрудников авиакомпании женщина.

Десятки людей стали свидетелями происходившего. Они просили сотрудниц авиакомпании пожалеть пенсионерку, которая уже выбросила все, кроме маленькой дамской сумки.

- Самолет же стоит, почему не пускаете? - слышны призывы пассажиров на видео, снятом в здании аэропорта.

Валентина Лисечко умоляла пропустить ее на борт самолета, но ее горячие мольбы разбивались об неприступных служительниц. Все это время самолет так и стоял возле аэровокзала, но все-таки улетел без пенсионерки. Ее не пустили на борт из-за того, что посадка уже закончилась.

Деньги за билет ей не вернули. На билет до Чебоксар ей скинулись родственники, оплатив билет на другой самолет.

ПАССАЖИРКА ИМЕЕТ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ

Управлением Роспотребнадзора Москвы возбуждено дело об административном правонарушении по факту недопуска на рейс пассажира, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сотрудники изучают обстоятельства происшествия и принимают все необходимые меры по защите интересов пострадавшего потребителя, - подчеркнули в Роспотребнадзоре Москвы. - В частности, в рамках административного расследования, возбужденного по факту оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, административная ответственность за которое предусмотрена статьей "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований" КоАП РФ, будет дана оценка обстоятельств своевременного доведения до потребителя информации о норме провоза ручной клади, включая провоз дополнительных вещей за провоз которых авиаперевозчик не вправе взымать дополнительную плату.

Хоть правила перевозки багажа и ручной клади определены Правилами, самостоятельно устанавливаемые авиакомпаниями, но Правила перевозчика не должны противоречить Федеральным авиационным правилам. Также, обязанность авиаперевозчика своевременно доводить до потребителя информацию предусмотрена общими положениями Закона "О защите прав потребителей".

За выявленные нарушения и злоупотребления авиаперевозчиком возбуждается административное дело и на виновного накладывается штраф.

Кроме того, потребитель в случае неполучения необходимой информации вправе рассчитывать на возмещение всех понесенных убытков и компенсацию морального вреда.

"ОТКАЗ ПРАВОМЕРЕН"

Представители авиакомпании заявили, что отказ в перевозке Валентины Лесечко был правомерен - женщина везла негабариный груз, но грубое общение с пассажирами недопустимо ни при каких условиях.

Виноваты, по мнению перевозчика, сотрудницы авиационно-сервисной компании, которые обеспечивали обслуживание пассажиров. Руководству этой компании направили претензию, в которой попросили провести работу по обучению корректному общению с клиентами.

Вернут ли Валентине Лесечко деньги, пока неизвестно.