2019-08-23T21:24:01+03:00
Происшествия

"Мы почувствовали запах гари": Самолет из "Бегишево" в Москву не смог взлететь из-за технической неисправности

Пилоты обнаружили проблему уже после посадки пассажиров на борт и приняли решение отменить полет
Владимир КРУПСКИЙ
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Самолет не сдвинулся с места, пассажиров отправили обратно в аэропорт.Самолет не сдвинулся с места, пассажиров отправили обратно в аэропорт.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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87 пассажиров, которые намеревались 23 августа вылететь из аэропорта "Бегишево", что рядом с татарстанскими городами Нижнекамск и Набережные Челны, в московский аэропорт "Шереметьево", не смогли добраться до столицы России вовремя.

Вылет был назначен на 17:20. Все проходило в штатном режиме. Пассажиры прошли все контроли и заняли свои места на борту Sukhoi Superjet 100. Вот только вылет не состоялся.

Как отмечают в соцсетях пассажиры рейса, в салоне чувствовался запах гари. При этом, самолет так и не сдвинулся с места. Пассажиров попросили покинуть воздушное судно. По их словам, причину отмены рейса им не назвали, сказав лишь, что по техническим причинам данный лайнер в воздух в настоящий момент подняться не может.

Всех пассажиров попросили вернуться в аэропорт, где их накормили. Уже известно, что в Москву их доставит резервный борт. Вылет назначен примерно на 23:00.

В пресс-службе татарстанского аэропорта опровергли информацию о запахе гари. При этом, пока истинную причину, послужившую толчком к отмене вылета, не сообщают. Пассажиры в соцсетях отмечают, что слышали про проблемы с закрылками.

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Специалисты восстановили картину трагедии, которая произошла 5 мая с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся в аэропорту Шереметьево во время приземления. Как выяснилось, в борт SU-1492 через 15 минут после вылета действительно ударила молния (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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