В «День «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Набережных Челнах депутаты Госсовета провели прием жителей

Татарстанский партийный проект «День «Единой России» ежемесячно проводится в республике вот уже 15 лет. Депутаты-единороссы в этот день работают в муниципальных районах, чтобы вместе с местными жителями и общественными активистами обсудить проблемы, которые волнуют население, и найти их решение. Программа Дня «Единой России» в каждом районе формируется с учетом анализа предложений и вопросов, с которыми жители обращаются к депутатам и в общественные приемные партии.

В Набережных Челнах Фарид Мухаметшин проверил готовность детского сада №123 «Акчарлак», который построен в рамках национального проекта «Демография». Строительство началось в ноябре прошлого года, а 1 сентября новое дошкольное учреждение уже готово принять первых воспитанников – 220 малышей. Половина групп нового детсада – ясельные.

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер», кандидат в депутаты Госсовета Владимир Чагин обсудил с земляками стандарты благоустройства дворов. «Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о старте новой республиканской программы «Наш двор», – напомнил Чагин. – За три года планируется отремонтировать все дворы многоквартирных домов. Президент поручил «Единой России» обсудить с жителями параметры грядущего благоустройства, чтобы все работы прошли в соответствии с ожиданиями людей. И я считаю, это очень своевременно: в Набережных Челнах 90% дворов нужно приводить в порядок. Это 547 дворов, прилегающих к 1026 домам – огромный фронт работ. Челнинцы откликнулись, вышли на дворовые встречи, чтобы вместе с кандидатами «Единой России» решить, как сделать дворы красивыми и удобными».

В Набережных Челнах депутаты - члены фракций «Единой России» в Госдуме РФ, в Госсовете Республики Татарстан провели прием жителей. Также прошли мероприятия в рамках реализации партийных проектов «Здоровое будущее», «Новая школа», «Городская среда», «Культура малой родины», «Спорт без границ». По улицам города проехал «Молодежный автобус».

Итогом Дня «Единой России» стала широкая дискуссия с местными общественниками и партийным активом. Фарид Мухаметшин отметил: "Республика находится в созидательном режиме. Практически на каждой территории многие социальные вопросы решаются в рамках существующих программ. И люди это видят. Наша задача - сохранить это через новые выборы, показав высокую активность наших людей, подтвердив легитимность всех избранных депутатов, и продолжить тот вектор, который выбрала наша республика - через реализацию Стратегии-2030».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия"