2019-08-23T13:37:30+03:00
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Россыпь звезд, говорящий робот и яркий салют: Как прошло открытие чемпионата WorldSkills в Казани

Церемония не оставила равнодушным никого из зрителей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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В городе состоялось открытие 45-ого международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills.В городе состоялось открытие 45-ого международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills.Фото: Алина НИЗАМОВА
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22 августа стал одним из самых важных дней для Казани в 2019 году. Так, в городе состоялось открытие 45-ого международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Для столицы Татарстана его проведение – большая честь, так как соревнования впервые проходят в России.

Эпизод о роботах. Фото: Алина НИЗАМОВА

Эпизод о роботах.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня, и мы этим очень гордимся. Участие в движении WorldSkills дает каждому шанс попробовать себя в разных сферах – будь то строительство или дизайн, промышленность или транспорт, информационные технологии или сфера услуг. WorldSkills давно стал гораздо больше, чем просто конкурс среди молодежи – фактически это чемпионат будущего. Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий, для дружбы и новых побед. Здесь можно получить главный навык для человека XXI века – привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером, - отметил Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который приехал в Казань, чтобы лично дать старт чемпионату.

В центре стадиона была установлена перевернутая пирамида. Фото: Алина НИЗАМОВА

В центре стадиона была установлена перевернутая пирамида.Фото: Алина НИЗАМОВА

Торжественная церемония поднятия флага WorldSkills и официальное открытие соревнований прошли во время шоу «Пульс» в «КазаньАрене». В центре стадиона была установлена перевернутая пирамида, устремленная гранями в небо. Ее то, оживляя, и касались спикеры шоу, чемпионы WorldSkills.

Приветствие стран-участниц. Фото: Алина НИЗАМОВА

Приветствие стран-участниц.Фото: Алина НИЗАМОВА

Мероприятие началось с салюта и не менее ярко продолжилось. Оно представляло собой театрализованное шоу. Сразу после встречи команд-участников на сцене начали демонстрировать историю становления профессионалов.

Встреча команды России. Фото: Алина НИЗАМОВА

Встреча команды России.Фото: Алина НИЗАМОВА

Под оригинальные песни, исполненные звёздами российской эстрады – Елкой, Александром Паайотовым, Ян Гэ, а также группами Therr Maitz и Jukebox Trio – перед гостями мероприятия выступили четыре спикера, которые рассказали о своем пути в профессии.

Елка. Фото: Алина НИЗАМОВА

Елка.Фото: Алина НИЗАМОВА

Так, первой была кондитер Анна Прокопения, отметившая, что путь к совершенству мира начинается с любопытства. После – ученый, вице-президент по глобальным исследованиям в крупной компании Пранав Мистри. Он заметил, что достичь успехов можно, научившись экспериментировать и рисковать.

На сцене демонстрировали историю становления профессионалов. Фото: Алина НИЗАМОВА

На сцене демонстрировали историю становления профессионалов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Третьим спикером стала директор компании, которая занимается созданием медицинских экзоскелетов, Екатерина Березий. C 2017 года она включена в список молодых мировых лидеров. Она напомнила всем зрителям шоу о том, что подъемы и падения сопровождают каждого на пути к профессионализму.

Третьим спикером стала директор компании, которая занимается созданием медицинских экзоскелетов, Екатерина Березий. Фото: Алина НИЗАМОВА

Третьим спикером стала директор компании, которая занимается созданием медицинских экзоскелетов, Екатерина Березий.Фото: Алина НИЗАМОВА

Последним на сцену вышел робототехник Дэвид Хэнсон и его говорящий робот София. Последняя размышляла о взаимодействии человека и техники.

Последним на сцену вышел робототехник Дэвид Хэнсон и его говорящий робот София. Фото: Алина НИЗАМОВА

Последним на сцену вышел робототехник Дэвид Хэнсон и его говорящий робот София.Фото: Алина НИЗАМОВА

На протяжении всех выступлений работали VR-художники, превратившие сцену в нечто фантастическое. Их голограммы транслировались на гранях треугольника.

На протяжении всех выступлений работали VR-художники. Фото: Алина НИЗАМОВА

На протяжении всех выступлений работали VR-художники.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, прямо на глазах у зрителей во время шоу пекари готовили хлеб, разъезжая вокруг сцены на специальной машине.

Прямо на глазах у зрителей во время шоу пекари готовили хлеб. Фото: Алина НИЗАМОВА

Прямо на глазах у зрителей во время шоу пекари готовили хлеб.Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако зрители не были лишь немыми свидетелями происходящего на стадионе. Они были частью этого масштабного шоу. С помощью специального пульта они могли высказать свое мнение по поводу вопросов, связанных с профессией и самосовершенствованием. Также люди на стадионе танцевали и, не стесняясь, подпевали исполнителям.

Зрители. Фото: Алина НИЗАМОВА

Зрители.Фото: Алина НИЗАМОВА

Помимо Дмитрия Медведева почетными гостями церемонии открытия стали заместитель Председателя Правительства страны Татьяна Голикова, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент WorldSkills International Саймон Бартли, а также генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

Финал. Фото: Алина НИЗАМОВА

Финал.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Вы вернетесь из Казани домой с гордо поднятой головой и сердцами, наполненными гордостью, за то, что каждый из вас уже стал чемпионом. Прочувствуйте каждую секунду этого события! – отметил Саймон Бартли.

Салют. Фото: Алина НИЗАМОВА

Салют.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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