Россыпь звезд, говорящий робот и яркий салют: Как прошло открытие чемпионата WorldSkills в Казани

22 августа стал одним из самых важных дней для Казани в 2019 году. Так, в городе состоялось открытие 45-ого международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Для столицы Татарстана его проведение – большая честь, так как соревнования впервые проходят в России.

Эпизод о роботах.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Россия впервые принимает соревнования по профессиональному мастерству мирового уровня, и мы этим очень гордимся. Участие в движении WorldSkills дает каждому шанс попробовать себя в разных сферах – будь то строительство или дизайн, промышленность или транспорт, информационные технологии или сфера услуг. WorldSkills давно стал гораздо больше, чем просто конкурс среди молодежи – фактически это чемпионат будущего. Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать и, конечно, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества и открытий, для дружбы и новых побед. Здесь можно получить главный навык для человека XXI века – привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером, - отметил Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который приехал в Казань, чтобы лично дать старт чемпионату.

В центре стадиона была установлена перевернутая пирамида.Фото: Алина НИЗАМОВА

Торжественная церемония поднятия флага WorldSkills и официальное открытие соревнований прошли во время шоу «Пульс» в «КазаньАрене». В центре стадиона была установлена перевернутая пирамида, устремленная гранями в небо. Ее то, оживляя, и касались спикеры шоу, чемпионы WorldSkills.

Приветствие стран-участниц.Фото: Алина НИЗАМОВА

Мероприятие началось с салюта и не менее ярко продолжилось. Оно представляло собой театрализованное шоу. Сразу после встречи команд-участников на сцене начали демонстрировать историю становления профессионалов.

Встреча команды России.Фото: Алина НИЗАМОВА

Под оригинальные песни, исполненные звёздами российской эстрады – Елкой, Александром Паайотовым, Ян Гэ, а также группами Therr Maitz и Jukebox Trio – перед гостями мероприятия выступили четыре спикера, которые рассказали о своем пути в профессии.

Так, первой была кондитер Анна Прокопения, отметившая, что путь к совершенству мира начинается с любопытства. После – ученый, вице-президент по глобальным исследованиям в крупной компании Пранав Мистри. Он заметил, что достичь успехов можно, научившись экспериментировать и рисковать.

На сцене демонстрировали историю становления профессионалов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Третьим спикером стала директор компании, которая занимается созданием медицинских экзоскелетов, Екатерина Березий. C 2017 года она включена в список молодых мировых лидеров. Она напомнила всем зрителям шоу о том, что подъемы и падения сопровождают каждого на пути к профессионализму.

Третьим спикером стала директор компании, которая занимается созданием медицинских экзоскелетов, Екатерина Березий.Фото: Алина НИЗАМОВА

Последним на сцену вышел робототехник Дэвид Хэнсон и его говорящий робот София. Последняя размышляла о взаимодействии человека и техники.

Последним на сцену вышел робототехник Дэвид Хэнсон и его говорящий робот София.Фото: Алина НИЗАМОВА

На протяжении всех выступлений работали VR-художники, превратившие сцену в нечто фантастическое. Их голограммы транслировались на гранях треугольника.

На протяжении всех выступлений работали VR-художники.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, прямо на глазах у зрителей во время шоу пекари готовили хлеб, разъезжая вокруг сцены на специальной машине.

Прямо на глазах у зрителей во время шоу пекари готовили хлеб.Фото: Алина НИЗАМОВА

Однако зрители не были лишь немыми свидетелями происходящего на стадионе. Они были частью этого масштабного шоу. С помощью специального пульта они могли высказать свое мнение по поводу вопросов, связанных с профессией и самосовершенствованием. Также люди на стадионе танцевали и, не стесняясь, подпевали исполнителям.

Помимо Дмитрия Медведева почетными гостями церемонии открытия стали заместитель Председателя Правительства страны Татьяна Голикова, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, президент WorldSkills International Саймон Бартли, а также генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

- Вы вернетесь из Казани домой с гордо поднятой головой и сердцами, наполненными гордостью, за то, что каждый из вас уже стал чемпионом. Прочувствуйте каждую секунду этого события! – отметил Саймон Бартли.