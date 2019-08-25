2019-08-25T22:22:45+03:00
Общество

"Он залез рукой мне в трусы": девушки в Казани жалуются, что неизвестные мужчины пристают к ним прямо в автобусах

По их словам, не самые приятные ситуации происходят во время сильной давки в общественном транспорте
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушки жалуются на то, что к ним пристают прямо в транспорте.Девушки жалуются на то, что к ним пристают прямо в транспорте.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Скандалы, связанные с общественным транспортом в Казани, не утихают. Впрочем, на сей раз проблема заключается не в плохой работе водителя или кондуктора, а в поведении некоторых пассажиров. Так, сразу несколько девушек в Казани пожаловались, что к ним начали приставать прямо в салоне общественного транспорта.

- Автобус был переполнен. Я стояла примерно по середине, когда почувствовала чю-то руку на своей пятой точке. Сперва подумала, что это по ошибке, мало ли, что может произойти во время давки. Однако рука с моего тела не исчезала. Более того, я почувствовала, что руко проникла мне под юбку, а затем он залез мне в трусы. Я резко повернулась, но понять кто именно меня трогал я так ине смогла. Рядом было слишком много людей, - написала девушка в соцсетях.

Выяснилось, что дама, оставившая данное сообщение в соцсетях, была не единственной, кто подвергся приставанию со стороны пассажиров.

"Меня тоже кто-то успел потрогать, когда я ехала в автобусе. Транспорт резко затормозил и кто-то ухватился прямо за мою пятую точку. Мне было не по себе".

"У меня было еще хуже! Меня за грудь кто-то лапал прямо во время поездки! Был час-пик, я держалась двумя руками за сиденье рядом с собой, но во время поворота отчетливо почувствовала, как кто-то держит меня за грудь!".

Пользователи интернета, обсуждая данное сообщение, отметили, что девушкам могло показаться больше, чем они описали.

"Может они хотели, чтобы к ним пристали? Может специально в автобус мини-юбку надели?".

Впрочем, большинство пользователей интернета отметили, что в переполненных автобусах происходит много что странное. И удивляться подобному поведению пассажиров не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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