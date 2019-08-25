2019-08-25T10:24:12+03:00
Происшествия

В Чувашии парень на иномарке выехал на "встречку": в результате аварии погибло 5 человек

Еще двое получили травмы
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло на 108-м километре автодороги “Цивильск - Ульяновск” Фото: МВД ЧувашииДТП произошло на 108-м километре автодороги “Цивильск - Ульяновск” Фото: МВД Чувашии
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Ночью 24 августа на 108-м километре автодороги “Цивильск - Ульяновск” произошло столкновение автомобилей Toyota Corolla и LADA Vesta. В результате аварии погибло пять человек, четверо из которых находились в отечественной легковушке. Еще двое получили травмы.

Фото: МВД Чувашии

Фото: МВД Чувашии

По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки, житель Ульяновской области, выехал на “встречку”, где совершил столкновение с «Ладой» под управлением 51-летнего мужчины из Самарской области. Время было около 21.30.

Иномаркой управлял 23-летний молодой человек из Ульяновской области Фото: МВД Чувашии

Иномаркой управлял 23-летний молодой человек из Ульяновской области Фото: МВД Чувашии

- В результате ДТП водитель иномарки и 27-летний пассажир были госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение. 31-летняя пассажирка «Тойоты», а также водитель «Лады» и трое его пассажиров – мужчины в возрасте 42 и двое 47 лет, скончались, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

По факту аварии уже возбуждено уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».

ИСТОЧНИК KP.RU

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