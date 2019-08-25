"Дома сиди со своими колясками, или гуляй по паркам": Молодую маму с ребенком в Казани силой вытолкали из лифта и пытались отнять телефон

Поход в один из торговых центров Казани стал для местной жительницы настоящим кошмаром. По ее словам, она отправилась в ТЦ вместе с мамой и маленьким ребенком. Она столкнулась с хамством других посетителей ТЦ. Девушка долгое время не могла попасть в лифт, а когда наконец смогла попасть в него, то столкнулась с неадекватным поведением некоторых людей. Как итог, ее вытолкали из лифта и даже чуть не отняли телефон.

- Была с ребёнком, своей мамой и коляской. Ждали лифт, так как эскалаторы в данном ТЦ не предназначены для колясок, в виде ступеней. Несколько раз приходил лифт полностью забит взрослыми , дееспособными людьми, коляску закатить физически нет места. С нами стояла ждала лифт также девушка с ребёнком и коляской. наконец пришёл полупустой лифт, в котором стояло два достаточно крупных взрослых человека (мужчина и женщина), а так же девушка, которая везла человека на инвалидной коляске. С инвалидной коляской вышли и мы еле еле погрузились: я с мамой, ребёнком и коляской , девушка с ребёнком и коляской и вышеупомянутая пара. Я вполне спокойно задала вопрос «почему пользуются лифтом без колясок, когда есть эскалаторы», на которых объективно добраться до нужного этажа быстрее. На что я получила ответ от мужчины (на секунду, я молодая девушка, 25 лет и 40 килограмм веса) «ротик закрой». Начал орать , другая девушка попросила его успокоиться и не пугать двух маленьких детей. Честно говоря, я просто опешила и спросила почему мне откровенно хамит незнакомый мне человек. Выходя из лифта, к дверям которого мы стояли ближе, я выкатывала коляску, но женщина видимо слишком торопилась и начала меня толкать, после чего ударила в плечо достаточно сильно. Тут у меня уже потекли слезы, от обиды, что будь рядом мужчина, они бы так себя не вели. От безысходности я достала телефон, чтобы сделать их фото и чтобы они понесли ответственность за свои дикие действия в цивилизованном обществе. На что он, огромный мужик, прыгнул на меня , пытаясь выбить телефон, слава Богу я увернулась. Хочется чтобы человек объяснил мотив своих действий, когда рядом со мной будет мой муж или папа, которые могут ему ответить на равных, - написала девушка в соцсетях.

Отметим, что автор сообщения столкнулась с неожиданной, как оказалось, агрессией со стороны пользователей интернета. Большинство "комментаторов" принялись осуждать поведение девушки.

"А разве там написано, что лифт только для колясок? Где человеку удобно,там и поднимается. сомневаюсь,что находясь рядом с экскалатором,решит идти до лифта ...и явно тон ваш был далеко не ангельский,вот и прилетела ответка! Будьте добрее,и добро к вам потянется!".

"Не надо таскать детей по магазинам. Это вредно для них и для всех окружающих".

"Тебя не спросили, кому и как пользоваться лифтом. Дома сиди со своими колясками, или гуляй по паркам, а не шарахайся по торговым центрам".

Некоторые казанцы все же встали на защиту девушки. Как выяснилось, некоторые женщины попадали в подобную ситуацию.

"Как то зашла в районе 10 утра в пекарню с детьми (младшая в коляске). Очередь, человек 7-8. Я примерно 3-4 стою. Заходит мужикообразное существо 180-200 килограмм тушки, говорит - девушка, можно я до вас куплю, а то тороплюсь, а ты все равно в декрете сидишь. Я спокойно ответила - я свое не упущю. А очередь громко бунчала :))))) Сказать, что мы все были в шоке это ничего не сказать".

В остальном же девушке посоветовали просто попросить место в лифте у людей и не создавать конфликты.