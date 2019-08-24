"Девушка раздвинула ноги и задрала юбку": В Казани парочка устроила любовные утехи прямо на скамейке около церкви

Жители и гости Казани, проходившие минувшим вечером по улице Чистопольской в районе церкви Кирилла Казанского, стали свидетелями необычной картины. Влюбленная парочка расположилась на скамейке и принялась заниматься любовными утехами.

Прохожие решили снять происходящее на видео и выложили в соцсети. На записи видно, как девушка сидит на коленях у парня, раздвинув ноги. При этом, на вид ничего непристойного не происходила. Молодые люди были в одежде.

Это и отметили некоторые казанцы в комментариях под выложенным в соцсетях видео. По их мнению, парочка не делает ничего плохого.

Влюблённые на лавочке у Церкви.

"По мне так, они просто сидят и общаются. Ну что теперь, если это церковь, дышать перед ним нельзя? Сидеть в необычной позе, вроде как, не грех".

"Девушка просто раздвинула ноги и задрала юбку. В этом ничего такого нет. Погода прохладная, скамейка холодная, парень просто не позволил ей сесть на скамью".

Конечно, были и те, кто осудил поступок парочки. По их мнению, подобное поведение в общественном месте - не допустимо. "Не стыда, не совести, кошмар!", "Настоящий ужас, на это же дет смотрят!", - писали в комментариях к видео казанцы.

Кроме того, по мнению некоторых пользователей интернета, молодые люди могли быть пьяны. Также "комментаторы" обсуждали растяжку девушки, отмечая, что ей стоит попробовать себя в гимнастике или балете.