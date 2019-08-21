"Он создал идеальную почву для карманника": Житель Набережных Челнов обвинил водителя маршрутки в краже денег

Постепенно скандалы, в которых так или иначе были задействованы водители автобусов на территории Татарстана, казалось бы, пошли на спад. Впрочем, проблем в этой отрасли, как оказалось, все еще достаточно. Так, очередную историю поведал житель Набережных Челнов.

По его словам, в маршуртку набилось слишком много пассажиров и кто-то из них вытащил у его супруги кошелек из сумки. При этом, мужчина не стал искать вора, а решил повесить все на водителя автобуса.

- Маршрутка была битком. На остановке Театр кукол втиснулось 3 человека. На остановке Райсполком кое как влезли 5 женщин. Апогей был на 7-ом комплексе когда просто нагло и бесцеремонно влез парень. Маршрутка полностью забита до отказа. Я даже не знаю как это выразить, но такого я не видел никогда. В общем у супруги вытащили кошелек из сумочки. 1500 не такие большие деньги. А вот что по настоящему, по-человечески задевает так это то, что виновник всего этого водитель той самой маршрутки. Он нарушил не только правила, но и в принципе человеческое отношение к пассажирам. Водитель создал аварийную ситуацию. Водитель создал идеальную почву для карманника! Я не в курсе норматива в перевозке количества пассажиров в данном автобусе, но уверен, что он был нарушен, - написал мужчина в соцсетях.

Отметим, что рассуждения мужчины пользователи интернета не поддержали. Многие просто не поняли, чем виноват водитель, который просто выполняет свою работу.

"Вызвать надо было такси, чуть больше бы заплатили. А так у вас получилось дороже. Нет маршрутки - плохо, есть маршрутка - тоже плохо. Мне бы муж не позволил ехать в это время в общественном транспорте, и сам бы тоже не поехал".

"Надо было выйти из автобуса с супругой и идти пешком. Раз давка вас эта не устраивает... домой не только вы хотите. Думаете только о себе".

"Виновник не он, а те кто не пускают красные автобусы как положено по времени. Днем их вообще не дождешься. 40 минут один раз ждали. Пересменка у них в это время. На пассажиров им до лампочки. Шофер не обязан следить за сумками пассажиров. На лбу не написано, что человек вор".

Желающих заступиться за автора сообщения было не много. Впрочем, и они нашлись. По мнению некоторых горожан, маршрутки порой не в силах сдержать весь наплыв пассажиров. Решением вопроса, по мнению жителей татарстанского автограда. стало бы выделение автобусов большой вместимости на вечерние рейсы.