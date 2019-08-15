2019-08-21T13:31:33+03:00
Звезды

В Казани прошел предпремьерный показ мультфильма «Angry Birds 2 в кино»

Маленькие зрители были в восторге от просмотра
Лия ХАЙРУТДИНОВА
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Кадр из мультфильмаКадр из мультфильмаФото: кадр из фильма
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К юбилею выхода игры «Angry Birds» Туроп Ван Орман выпустил свою дебютный полный метр «Angry Birds 2 в кино».

Создатели первой части франшизы сумели не только адаптировать игру для киноэкрана, но и довольно логично обосновать суть игрового процесса. Критики не были в восторге от идей негативных эмоций и ксенофобии, однако сборы многократно превзошли бюджет, и спустя три года было решено продолжать историю.

«Angry Birds 2 в кино» - кино для всей семьи. Детей порадует обилие цвета, динамики, и незамысловатый сюжет. Компания решила не рисковать – сюжет достаточно клиширован: бывшим врагам приходится объединиться, чтобы спасти свои дома от нового «плохого» героя. Это не хорошо, но и не плохо, особенно если учесть целевую аудиторию.

Однако есть над чем подумать и взрослой аудитории. Во-первых, стержень сюжета – желание любого быть любимым, а также последствия, к которым может привести пренебрежение чужими чувствами. Но в детском мультфильме все поправляется одной пылкой речью, в жизни все немного по-другому.

Присутствуют интересные «пасхалки» к «Мстителям» и «Миссия невыполнима», что смотрится довольно интересно, например, тайная база свиней и изобретатель Гэри очень напоминают Тони Старка. Саундтрек также станет приятным сюрпризом для взрослых зрителей.

И, неожиданно, можно заметить и феминистическую нотку. Серебрянка, инженер и новичок в команде, сыграла немалую роль в спасении островов. Вывод – да, девочки тоже могут в инженерию. Правильный и нужный посыл.

Можно сказать, что это неплохой мультфильм, который понравится детям, и даже взрослым, если не идти на него с завышенными ожиданиями. Хороший саундтрек, неплохой сюжет, снабженный иногда вполне удачными шутками. Самое главное – мультфильм неплохо справляется со своей основной задачей: снова привлечь внимание к игре. Оказывается, она до сих пор живет, в ней происходят различные турниры, появился end-game контент, и прямо сейчас в игре происходят события, связанные с мультфильмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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