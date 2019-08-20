Девочка из Пензы отправила Наталье Орейро послание в бутылке по реке, и певица ответила спустя 17 лет

Необычная история произошла в Пензенской области. Жительница городка Сердобск сплавлялась по местной реке со своим знакомым и заприметила в камышах бутылку. Вроде бы ничего странного, мало ли кто мог кинуть бутылку в воду. Вот только девушка заприметила, что в бутылке что-то есть, будто послание. Она открыла ее и была просто шокирована. В бутылке находилось письмо 12-летней девочки по имени Оля, которая адресовала его звезде эстрады Наталье Орейро.

Писала девочка еще в 2002 году. Она, как и многие тогда молодые россияне фанатела от творчества Орейро. Вот и решила написать певице и рассказать о себе. Оля мечтала, что послание каким-то образом сможет дойти до звезды "Дикого ангела".

И мечта сбылась. Нет, бутылка с посланием так и не попала в океан и ее не прибило к дому Орейро. Она проплыла по местной реке 12 километров и застряла в камышах, где и пролежала все эти годы.

Фото: скриншот с видео.

Девушка, которая обнаружила послание, решила предать историю огласке. Она написала о письме в соцсетях.

- Там было написано что она из Сердобска и что любит Наталию Орейро и ещё какую то актрису вроде, так как чернила уже выцвели я больше половины написанного не разобрала. В конце послания было написано "кто найдет, расскажите всем,я хочу быть знаменитой и ещё я люблю петь", - написала девушка по имени Евгения, которая и нашла письмо.

Постепенно история дошла до СМИ и, как итог, узнала о необычном послании и сама певица. Она ответила своей поклоннице.

- Будь собой и, пожалуйста, не прекращай петь! Возможно, когда-нибудь мы споем вместе!, - цитирует портал Super Наталию Орейро.

К слову, Ольга, хоть уже заметно повзрослела, но по-прежнему считает Орейро своим кумиром. В апреле текущего года ей удалось побывать на концерте Орейро. Сама девушка рассказала об этом в беседе с местными СМИ. Благо певица частенько заезжает в Россию. Возможно, что на следующем выступлении певицы в России девушки встретятся, а, возможно, и споют.