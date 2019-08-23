С любовью, ваш «Медэксперт»!

В честь своего 10-летия сеть медицинских клиник «Медэксперт» дарит подарки*. За 10 лет работы из небольшого кабинета УЗИ на улице Муштари, 12а клиника выросла до многопрофильного центра, оказывающего медицинские услуги населению по всевозможным направлениям.

Сеть клиник, в которую входят два поликлинических отделения в Вахитовском и Ново-Савиновском районах столицы Татарстана, отделение вертеброневрологии и отделение педиатрии на улице Сибгата Хакима, появилась благодаря команде профессионалов высочайшего уровня. Все начиналось с небольшого кабинета УЗИ, где первых пациентов принимала Елена Недопекина - врач-педиатр, эксперт УЗИ, человек, живущий интересами своих пациентов. Сейчас в штате «Медэксперта» работают почти 100 специалистов с богатым медицинским опытом, накопленным годами. Здесь работают врачи высшей квалификации, которые постоянно совершенствуют свои знания и осваивают современные инновационные методы лечения.

- Мы начинали с кабинета УЗИ, но прекрасно понимали, что УЗИ-исследование при всей его информативности и универсальности не всегда дает возможность поставить окончательный диагноз пациенту, - рассказала Елена Недопекина, директор «Медэксперта». - Как правило, бывает необходимо провести дополнительные лабораторные, эндоскопические, радиологические исследования. Ведь только комплексная диагностика позволяет назначить адекватное лечение, оценить его результативность, скорректировать при необходимости. Мы считаем, что пациент, обратившись в наши центры, должен иметь возможность в одном месте провести все требуемые обследования. При этом мы сами при необходимости собираем консилиум, проводим консультации с ведущими специалистами в различных областях медицины. Пациент, однажды уже заплативший, не несет дополнительных расходов. Это наше правило: раз человек пришел к нам, мы должны оказать ему экспертную помощь.

Фото: сеть медицинских клиник «Медэксперт»

Высокому качеству оказания медицинской помощи способствует и своя лаборатория крови, позволяющая проводить уникальные исследования, оперативно помочь в постановке правильного диагноза и следить за лечением, корректируя его при необходимости.

Об оснащенности оборудованием сети клиник «Медэксперт» рассказал управляющий сетью клиник Сергей Моряшов.

- Сейчас наша сеть клиник - это новые современные медицинские центры, которые отличаются высокими стандартами обслуживания и современным оборудованием от ведущих производителей - на нем мы не экономим, - подчеркнул он.

На вооружении клиник - аппараты УЗИ экспертного уровня, аппараты такого класса в Татарстане можно пересчитать буквально по пальцам. Не все клиники могут похвастаться наличием такого медицинского оборудования, как рентген-аппарат, маммограф, эндоскопические аппараты, аппараты суточного мониторинга работы сердца. Одно из последних направлений, которое начала развивать клиника, - физиолечение. Сейчас в арсенале «Медэксперта» аппараты, которые позволяют использовать широкий спектр методов физиотерапии (лечение токами, магнитотерапия, карбокситерапия, лазерное лечение, ударно-волновая терапия).

Фото: сеть медицинских клиник «Медэксперт»

- Важно, что в наших центрах пациент может не просто произвести комплексную высококлассную диагностику (благо в нашем городе сейчас очень много диагностических центров), но и получить необходимое лечение согласно поставленному диагнозу - терапевтическое, лечение при помощи различных методов физиотерапии, а в сложных ситуациях и хирургическую помощь в блоке хирургии, оснащенном по последнему слову техники, - добавляет Елена Недопекина.

- Отдельно хотим обратиться к нашим мужчинам! Не забывайте регулярно посещать уролога и проходить необходимые исследования. Современная медицина предоставляет возможность пройти все необходимые исследования, а при необходимости и лечение - быстро, эффективно и безболезненно!

Особое внимание в «Медэксперте» уделяют детям. Для них даже создали свою поликлинику на Сибгата Хакима, 50, где дизайнеры создали такие атмосферу и интерьер, чтобы малыши чувствовали себя спокойно и раскрепощенно. Здесь много веселых игрушек, интерьер оформлен в стиле березовой рощи, и на лицах врачей и медсестер всегда улыбки. Взрослые уже оценили по достоинству это отделение: в «Медэксперте» действует много программ для детей - от наблюдения с момента рождения до подросткового возраста. Здесь всегда можно получить консультацию специалиста самого высокого уровня, провести вакцинацию, при необходимости вызвать доктора на дом или получить больничный лист.

Фото: сеть медицинских клиник «Медэксперт»

ПОДАРКИ ДЛЯ ВСЕХ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

«Медэксперт» до 1 сентября дарит подарки* как постоянным пациентам, так и тем, кто впервые пришел в клиники, а также предоставляет до 10% скидки на медицинские услуги!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

*До 31.08.2019г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения можно узнать по тел. +7(843) 590-33-33

Заходите на сайт «Медэксперт», а также в группы в «ВКонтакте» и «Инстаграме»