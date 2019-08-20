Анна Котова-Дерябина: «УЧИТЕЛЯ» — это абсолютно правдивая история о нашем образовании»

22 августа на онлайн-платформе ТНТ-PREMIER появятся первые четыре эпизода нового драматического сериала Ильи Куликова «УЧИТЕЛЯ», в котором рассказана вся правда о российском образовании. Одну из ролей в новом проекте исполнила Анна Котова-Дерябина. Ее героиня — Татьяна — преподаватель в престижном вузе, у нее ест сын, муж, тем не менее она предпочитает проводить свое личное время вне дома, развлекаясь в ночных клубах с «одноразовыми мужчинами» или же тусуясь в компании своих же студентов. Актриса рассказала подробнее о своей героине и новом проекте ТНТ-PREMIER.

Вы сыграли самого яркого, неоднозначного персонажа в сериале «УЧИТЕЛЯ». Расскажите о вашей героине?

— Несчастный, одинокий человек, потерявшийся по жизни. С точки зрения каких-то социальных норм она живет немного неправильно. Но это все от непонимания себя, внутреннего одиночества. Татьяна как будто проживает чужую жизнь, — удобную и угодную в первую очередь ее отцу, высокопоставленному чиновнику из министерства Образования. Он во многом ей помогает, и Татьяна пользуясь его положением, живет соответственно. А так как это совсем не ее жизнь — возникает диссонанс.

Фото: ТНТ-PREMIER

Оправдываете ее поступки?

— Естественно, актер не может играть, не оправдывая героя. Я адвокат своей роли, поэтому и говорю об одиночестве, как основной причине поведения моего персонажа. Таких людей как Таня вокруг много, но вместо того, чтобы осуждать их, как принято в обществе, я заглянула вглубь этого человека, чтобы понять причину такого поведения. Это был очень интересный опыт.

Вообще, считаете ее отрицательным персонажем?

— Конечно, нет. Однозначно положительных или отрицательных не бывает, у всех свои плюсы и минусы, мы все люди.

Насколько тяжело далась вам эта роль? Что было самым сложным?

— Это было непросто и в физическом, и в эмоциональном смысле. Нужно было максимально оголить нерв, показывая, как моя героиня борется со своими внутренними демонами. Если делать это, не погружаясь с головой в роль, то получится неправдиво, и никакого смысла в этом не будет. Хотелось продемонстрировать ее тяжелую внутреннюю историю. Но когда погружаешься в образ подобного персонажа, эта самая тяжесть на тебе тоже сказывается. Войти в это состояние, потом снова выйти, опять войти… Эти качели дались непросто, но я надеюсь — все получилось.

Ваша героиня любит тусоваться в ночных клубах, отрываться, бросаться во все тяжкие. Вы этим похожи на нее?

— Ну не до такой степени, конечно. Я глубоко семейный человек. Но эти внутренние переживания мне понятны, в моей жизни было нечто подобное, правда при других обстоятельствах. Состояние, когда ты живешь, а потом то, во что ты верил, на что рассчитывал и полагался начинает рушиться. Оказывается, все устроено по-другому, и ты совсем не тот, кем себе казался раньше. Этот переход происходит примерно в районе 30-лет.

Фото: ТНТ-PREMIER

Вы появляетесь практически в каждом проекте Ильи Куликова. Что можете сказать про этого режиссера? Какого с ним работать на площадке?

— Он свой парень, друг, товарищ, partner in crime, если можно так сказать, придумывает классные истории и собирает команду, с которой ему самому в первую очередь было бы приятно работать. Собраться, сделать классный продукт, получить удовольствие. Зачастую на съемочных площадках царит разная атмосфера. Кто-то просто приходит отработать свою смену и быстренько уехать, но это очень грустная история, совсем не похожая на творческий процесс. Но в случае с Куликовым все абсолютно не так, все горят работой.

Расскажите о ваших партнерах — Ирине Старшенбаум, Владимире Вдовиченкове. Насколько вам интересно было работать вместе?

— Хорошие ребята. Со всеми было комфортно. С Ирой мы быстро сработались, смеялись, прикалывались. С Владимиром тоже было интересно, он, такой, вдумчивый человек, в поисках, видно, что во время своей работы он полностью погружен в творческий процесс.

Насколько правдиво показаны в сериале проблемы, связанные с образованием?

— Абсолютно правдиво. Я еще со школы помню, что считала многое происходящее несправедливым, но почему так получается — не понимала. Мы же вроде как дети, студенты, нас учат безоговорочно верить старшим, они наши учителя. Но при этом они — обычные люди, и абсолютно не значит, что мнение каждого из них является истиной в последней инстанции, а мы должны безоговорочно следовать за ними. Это очень интересная тема, и здорово, что Илья придумал такой проект, порождающий большое поле для дискуссий. Мне очень интересно, как люди воспримут нашу историю, особенно мою героиню — она самая неоднозначная.

Встречались ли вам люди, похожие на вашу героиню?

— Возможно и встречались, но я досконально их не изучала. В большинстве, конечно, это собирательный образ. Мы знаем и видим этих людей, я думаю, что у каждого есть такие знакомые, в определенный период жизни бросающиеся во все тяжкие. Ты пытаешься их остановить, но это невозможно. Пока человек сам не поймет, что достиг дна и не оттолкнется от него ножками, начав движение вверх, никакого переворота в жизни не случится. И показать эту историю внутри одного персонажа — это очень интересно и важно, потому что об этом мало кто говорит.

«УЧИТЕЛЯ», с 22 августа только на ТНТ-PREMIER