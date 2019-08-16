2019-08-21T14:58:28+03:00
Туризм

Аэропорт "Казань" провел экскурсию для детей по "Тигролёту"

Им рассказали про то, как устроен аэропорт и провели экскурсию по одному из самых известных лайнеров в мире
Софья ВАЛЕЕВА
Поделиться:
Ознакомительная экскурсия прошла в честь праздника "Я выбираю небо!".Ознакомительная экскурсия прошла в честь праздника "Я выбираю небо!".Фото: Софья ВАЛЕЕВА
Изменить размер текста:

В казанском аэропорту стало доброй традицией проводить ознакомительные экскурсии для сотрудников СМИ и их детей в честь праздника "Я выбираю небо!". Всех гостей ждали у стойки регистрации, где и начался веселый и очень познавательный квест. Для участников экскурсии, которую проводили также и в честь 40-летия аэропорта "Казань", подготовили подарок - они смогли побывать на одном из самых знамениты авиалайнеров в мире - "Тигролете".

Всех гостей ждали у стойки регистрации. Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Всех гостей ждали у стойки регистрации.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Всем детям предложили пройти регистрацию на рейс до Парижа. Каждый получил свой посадочный талон на самолет, и затем они прошли всю процедуру регистрации на рейс - им показали, как проверяют-сканируют чемоданы, показали некоторые изъятые у пассажиров предметы, которые запрещено провозить на самолетах. Увидев, как слаженно работают все службы воздушной гавани, гости поспешили к ожидающему вылета самолету.

Каждый получил свой посадочный талон на самолет Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Каждый получил свой посадочный талон на самолетФото: Софья ВАЛЕЕВА

В этот день удалось побывать на одном из самых больших и известных во всем мире самолетов - Boeing 747 (EI-XLD). Этот лайнер носит, как говорят специалисты, "тигриную ливрею" - носовую часть судна украсило изображение голова тигра. Этот рисунок появился не случайно - так хотят привлечь широкое общественное внимание к делу сохранения популяции редких видов диких животных.

Носовую часть судна украсило изображение голова тигра. Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Носовую часть судна украсило изображение голова тигра.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Детям на борту лайнера было очень интересно. Они побывали на втором этаже в бизнес-классе, где на себе испытали кресла, побывали на кухне, увидели лифт, который поднимает контейнеры с едой.

Проверка багажа. Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Проверка багажа.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Затем все смогли проводить в полет "Тигролет" - попрощавшись с экскурсантами, лайнер взял на борт пассажиров и отправился в путь.

Попрощавшись с экскурсантами, лайнер взял на борт пассажиров и отправился в путь. Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Попрощавшись с экскурсантами, лайнер взял на борт пассажиров и отправился в путь.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

СПРАВКА КП

Амурский тигр, самый северный подвид тигра, известный также как уссурийский, сибирский, маньчжурский или северокитайский, относится к наиболее крупным подвидам семейства кошачьих: тигренок в возрасте шести месяцев по размеру и весу сравним со взрослым леопардом. 95% всей популяции амурского тигра сосредоточено на Дальнем Востоке — в Приморском крае и южной части Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Жемчужная река" обмелела: 1500 российских туристов застряли в Китае
Авиакомпания "ИрАэро" отменила свои рейсы и отказывается возвращать на родину клиентов туроператора "Жемчужная река", пока тот не вернет долг. В Ростуризме 10 декабря собирают срочное совещание
Новости 24
Вдоль главного проспекта Нижнекамска высадят более 300 новых яблонь взамен старых
Прокуратура Чувашии нашла среди капитанов алкоголика и наркомана
В Татарстане приставы вселили в квартиру мужчину, которого выгнала экс-супруга
Администрация Чебоксар сыграет в хоккей с авиационной группой «Стрижи»
В Йошкар-Оле маршрутка сбила велосипедиста
В Нижнекамске завершили ремонт проспекта Химиков
Обновленный Дорисс-парк в Чебоксарах откроют 22 августа
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
65% бюджета Набережных Челнов ежегодно уходит на систему образования
В Йошкар-Оле в аварии с маршруткой пострадала пенсионерка
22 августа в Казани потеплеет до 28 градусов выше нуля
Для участников WorldSkills-2019 провели массовую экскурсию по Казани
Более 20 электричек в Татарстане изменят свое расписание из-за ремонта пути
Ради велосипедистов в Чебоксарах перекроют дороги
18-летний парень в Ульяновске за ночь угнал две "Оки"
"Зрители увидят технологии дополнительной реальности": Чем удивят гостей церемонии открытия WorldSkills в Казани
А какое было у тебя? Смотрим 9 запоминающихся фотографий уходящего лета из разных уголков России
35 миллионов рублей получат некоммерческие организации на реализацию проектов в рамках конкурса, инициированного «Единой Россией»
Жители Казани сдали на переработку более 850 килограммов вторсырья