Аэропорт "Казань" провел экскурсию для детей по "Тигролёту"

В казанском аэропорту стало доброй традицией проводить ознакомительные экскурсии для сотрудников СМИ и их детей в честь праздника "Я выбираю небо!". Всех гостей ждали у стойки регистрации, где и начался веселый и очень познавательный квест. Для участников экскурсии, которую проводили также и в честь 40-летия аэропорта "Казань", подготовили подарок - они смогли побывать на одном из самых знамениты авиалайнеров в мире - "Тигролете".

Всех гостей ждали у стойки регистрации.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Всем детям предложили пройти регистрацию на рейс до Парижа. Каждый получил свой посадочный талон на самолет, и затем они прошли всю процедуру регистрации на рейс - им показали, как проверяют-сканируют чемоданы, показали некоторые изъятые у пассажиров предметы, которые запрещено провозить на самолетах. Увидев, как слаженно работают все службы воздушной гавани, гости поспешили к ожидающему вылета самолету.

Каждый получил свой посадочный талон на самолетФото: Софья ВАЛЕЕВА

В этот день удалось побывать на одном из самых больших и известных во всем мире самолетов - Boeing 747 (EI-XLD). Этот лайнер носит, как говорят специалисты, "тигриную ливрею" - носовую часть судна украсило изображение голова тигра. Этот рисунок появился не случайно - так хотят привлечь широкое общественное внимание к делу сохранения популяции редких видов диких животных.

Носовую часть судна украсило изображение голова тигра.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Детям на борту лайнера было очень интересно. Они побывали на втором этаже в бизнес-классе, где на себе испытали кресла, побывали на кухне, увидели лифт, который поднимает контейнеры с едой.

Проверка багажа.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

Затем все смогли проводить в полет "Тигролет" - попрощавшись с экскурсантами, лайнер взял на борт пассажиров и отправился в путь.

Попрощавшись с экскурсантами, лайнер взял на борт пассажиров и отправился в путь.Фото: Софья ВАЛЕЕВА

СПРАВКА КП

Амурский тигр, самый северный подвид тигра, известный также как уссурийский, сибирский, маньчжурский или северокитайский, относится к наиболее крупным подвидам семейства кошачьих: тигренок в возрасте шести месяцев по размеру и весу сравним со взрослым леопардом. 95% всей популяции амурского тигра сосредоточено на Дальнем Востоке — в Приморском крае и южной части Хабаровского края.