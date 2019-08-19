"Помолчи лучше, чучело": Экс-игрок "Зенита" оскорбил чемпионку мира по фигурному катанию

В минувшем туре чемпионата России по футболу не обошлась без скандала. Так, самым богатым на яркие высказывания стал поединок питерского "Зенита" с грозненским "Ахматом". Арбитр матча Алексей Матюнин уже на седьмой минуте удалил с поля капитана "Ахмата" Уциева, а затем минимум дважды свистнул против "Зенита", не назначив, казалось бы, чистый пенальти и отменив гол питерского аргентинца Ригони.

После игры достаточно претензий к судейству было с обеих сторон. Самый же яркий комментарий принадлежал наставнику "Зенита" Сергею Семаку, кстати, поигравшему в "золотом" "Рубине". Он назвал судей матча "козлами".

Наставника клуба из Санкт-Петербурга подержала знаменитая фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, которая является болельщицей "Зенита". На своей соцстранице она оставила довольно звучное сообщение.

"Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча "Зенит" – "Ахмат" еще никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо СПб" и "Амкара".

Сарказм чемпионки мира понятен, дело в том, что все перечисленные Туктамышевой команды уже не существуют. Впрочем, поддержали фигуристку далеко не все. Самый же звучный комментарий оставил известный волейболист Алексей Спиридонов. Он давно известен своими едкими высказываниями в соцсетях. Кроме того, Спиридонов не скрывает, что болеет за московский "Спартак".

"Помолчи лучше, чучело)))", - написал волейболист.

Фото: соцсети.

Отметим, что Спиридонов долгое время был связан с Казанью. Он выступал за волейбольный "Зенит" с 2014 по 2016 годы, а также в прошлом сезоне. За это время он дважды выиграл чемпионат России и Лигу Чемпионов, становился обладателем Кубка и суперкубка страны. Кроме того, в составе сборной России Спиридонов дважды выигрывал Мировую лигу и становился чемпионом Европы.