2019-08-19T20:48:57+03:00
Происшествия

В Саранске мужчина грозился выбросить из окна годовалого ребенка

На помощь пришли полицейские, которые смогли скрутить злоумышленника и спасти маленькую девочку
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МВД по Мордовии.Фото: МВД по Мордовии.
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Трагедия едва не произошла днем 19 августа в Саранске. Люди, проходившие мимо одного из многоквартирных домов по улице Севастопольской заметили разъяренного мужчину в оконном проеме третьего этажа, который держал на руках грудного ребенка и грозился его сбросить вниз. Взволнованные прохожие тут же позвонили в полицию.

Фото: МВД по Мордовии.

Фото: МВД по Мордовии.

Первым к месту происшествия участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД лейтенант полиции Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант полиции Виктор Ковальчук, а также заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России подполковник внутренней службы Руслан Алукаев.

- К этому времени мужчина перешел на балкон и периодически держал младенца над землей, что могло привести к трагедии, - прокомментировали происходившее в те минуты в пресс-службе полиции Мордовии.

Василий Мартынов не стал медлить. Он поднялся на нужный этаж, по карнизу подобрался к мужчине, выждал момент, когда тот отвлекся и втолкнул его в помещение, тем самым, сумев спасти годовалую девочку.

Житель Саранска хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка.

Сразу после этого мужчина был задержан сотрудниками полиции. По имеющейся информации, он неоднократно судим. В настоящее время спасенный ребенок доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по Мордовии.

Фото: МВД по Мордовии.

Фото: МВД по Мордовии.

Фото: МВД по Мордовии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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