В Саранске мужчина грозился выбросить из окна годовалого ребенка

Трагедия едва не произошла днем 19 августа в Саранске. Люди, проходившие мимо одного из многоквартирных домов по улице Севастопольской заметили разъяренного мужчину в оконном проеме третьего этажа, который держал на руках грудного ребенка и грозился его сбросить вниз. Взволнованные прохожие тут же позвонили в полицию.

Фото: МВД по Мордовии.

Первым к месту происшествия участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД лейтенант полиции Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант полиции Виктор Ковальчук, а также заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России подполковник внутренней службы Руслан Алукаев.

- К этому времени мужчина перешел на балкон и периодически держал младенца над землей, что могло привести к трагедии, - прокомментировали происходившее в те минуты в пресс-службе полиции Мордовии.

Василий Мартынов не стал медлить. Он поднялся на нужный этаж, по карнизу подобрался к мужчине, выждал момент, когда тот отвлекся и втолкнул его в помещение, тем самым, сумев спасти годовалую девочку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/726886" frameborder="0"></iframe> Житель Саранска хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка.

Сразу после этого мужчина был задержан сотрудниками полиции. По имеющейся информации, он неоднократно судим. В настоящее время спасенный ребенок доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по Мордовии.