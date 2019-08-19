В Саранске мужчина грозился выбросить из окна годовалого ребенка
Трагедия едва не произошла днем 19 августа в Саранске. Люди, проходившие мимо одного из многоквартирных домов по улице Севастопольской заметили разъяренного мужчину в оконном проеме третьего этажа, который держал на руках грудного ребенка и грозился его сбросить вниз. Взволнованные прохожие тут же позвонили в полицию.
Фото: МВД по Мордовии.
Первым к месту происшествия участковый уполномоченный полиции ОП №1 УМВД лейтенант полиции Василий Мартынов, полицейский-водитель старший сержант полиции Виктор Ковальчук, а также заместитель начальника службы пожаротушения ГУ МЧС России подполковник внутренней службы Руслан Алукаев.
- К этому времени мужчина перешел на балкон и периодически держал младенца над землей, что могло привести к трагедии, - прокомментировали происходившее в те минуты в пресс-службе полиции Мордовии.
Василий Мартынов не стал медлить. Он поднялся на нужный этаж, по карнизу подобрался к мужчине, выждал момент, когда тот отвлекся и втолкнул его в помещение, тем самым, сумев спасти годовалую девочку.
Житель Саранска хотел выбросить из окна 5-месячного ребенка.
Сразу после этого мужчина был задержан сотрудниками полиции. По имеющейся информации, он неоднократно судим. В настоящее время спасенный ребенок доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: МВД по Мордовии.
Фото: МВД по Мордовии.
ИСТОЧНИК KP.RU