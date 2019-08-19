2019-08-19T14:19:18+03:00
Общество

День города-2019 в Казани: полная программа мероприятий

Горожан ждут шесть фестивалей, авто-мотошоу, открытие нового бульвара, скачки и концерт
Алина ГАБДУЛИНА
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Праздник закончится традиционным салютом над КазанскойПраздник закончится традиционным салютом над КазанскойФото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Совсем скоро Казань отметит свое 1014-летие. 30 августа в честь этого будет подготовлена масштабная праздничная программа. Так, горожан ждут шесть фестивалей, авто-мотошоу, открытие нового бульвара, скачки и концерт. Завершением дня станет традиционный салют над Казанкой.

В 11.00 в парке имени Горького начнется детский праздник «Сокровища строго парка». А в 12.00 состоится праздничное открытие второй очереди парка «Белые цветы» на улице Абсалямова.

Также в 12.00 начнутся праздничные мероприятия в Старо-Татарской слободе, на пешеходной улице Каюма Насыри. Начнутся они с концерта участников проекта «Жизнелюб» и инклюзивного театрального перфоманса. После гостей праздника ждет фестиваль национальных искусств «Казан солгесе», участниками которого станут более 800 певцов и танцоров из России, Армении, Азербайджана и Казахстана.

В 12.30 на Площади Тысячелетия пройдет ставшее уже традиционным авто-мотошоу «Kazan city racing». Оно начнется с проезда колонны из 50 мотоциклистов клуба «Harley-Davidson».

Одним из участников шоу вновь станет команда из Набережных Челнов «КАМАЗ-Мастер». В этом году для Казани они подготовили особенно зрелищную программу.

В 13.00 у татарского академического театра имени Галиасгара Камала пройдет концерт участников фестиваля «Наше время – Безнен заман». А в 15.00 там начнет свою работу фестиваль «Играй, гармонь».

В 13.30 на Казанском ипподроме начнется конноспортивный праздник и скачки на Кубок Президента Татарстана и Приз Мэрии Казани.

В 17.00 у Центра семьи «Казан» начнется праздничный концерт. Его хедлайнерами станет известный рэпер Feduk и молодая певица Лэйна. Кроме того на сцене выступят группы «Рондо» и «POMPEYA».

В 20.00 у Дворца Земледельцев состоится оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». В нем примут участие солисты оперной труппы Мариинского театра и Государственного симфонического оркестра Татарстана.

Праздник завершится салютом над Казанкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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