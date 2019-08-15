WorldSkills-2019 в Казани: программа культурных мероприятий

Совсем скоро в Казани начнется чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. В рамках него будет проводиться насыщенная культурная программа. В городе пройдут 8 концертов, 31 спектакль, а также 16 выставок и тематических экспозиций. Мероприятия начнутся за несколько дней до старта чемпионата.

17-18 АВГУСТА

Так, 17 и 18 августа, на набережной озера Кабан пройдет фестиваль татарского дизайна и городской культуры «Печен базары». Помимо презентации от дизайнеров, на площадке будет работать ферма-маркет с натуральными продуктами, секонд-хенд и лекторий.

Кроме того, 18 августа изменится режим работ музеев Казанский Кремль. Они будут открыты до 21.00.

21-23 АВГУСТА

С 21 по 23 августа на Спасской башне казанского Кремля будут транслировать световое шоу. Происходить это будет под музыку татарских композиторов в современной аранжировке. Темой одного из вечеров станет 100-летие ТАССР.

22 августа с 11.00 до 15.00 перед татарским академическим театром имени Галиасгара Камала пройдут мастер-классы по гриму, бутафории и шитью. Второй раз поучаствовать в них горожане смогут 27 числа. А 23 августа на набережной озера Кабан покажут видеозапись одного из спектаклей театра.

Также 23 числа на территории Пушечного двора начнется 3-й фестиваль Kremlin Confederation of Art. Площадка будет работать вплоть до 25 августа. Начало ежедневных концертов запланировано на 18.00. Организаторы отмечают, что первый день мероприятия будет посвящен хореографии, второй – классической музыке, третий – творчеству современных коллективов.

25 АВГУСТА

25 августа на набережной у озера Кабан всех желающих будут ждать артисты театра Камала. На свежем воздухе они проведут литературно-музыкальный вечер.

27 АВГУСТА

27 августа на Пушечном дворе пройдет фестиваль национальных костюмов. С 12.00 до 17.00 свое творчество представят фольклорные и хореографические коллективы. Параллельно с этим на площадке развернутся мастер-классы, выставки, показ мод и фотозона.

СПЕКТАКЛИ

С 19 по 31 августа артисты все того же камаловского театра покажут на своей сцене 10 различных спектаклей. Акцент при выборе репертуара был сделан на произведениях татарской классики.

В театре будет действовать акция «Вежливый зритель». Так, каждое «здравствуйте» кассир будет давать посетителю скидку в 5%.

Также казанцы и гости города смогут побывать посетить большой драматический театр Качалова, где в рамках WorldSkills-2019 покажут русские классические произведения. В программе: «Пиковая дама», «Вишневый сад», «Женитьба» и «Когда зажгутся фонари».