2019-08-14T19:14:31+03:00
Звезды

«Это слияние женского и мужского»: казанский художник пишет картины обнаженными девушками

Альберт Закиров рассказал «Комсомолке» как выбирает для этого моделей и как спасает искусством деревья в городском парке [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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К девушкам, которыми рисует Альберт, он не предъявляет особых требованийК девушкам, которыми рисует Альберт, он не предъявляет особых требованийФото: Из личного архива героя публикации
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Альберт Закиров – скромный художник из Казани, который очень редко подписывает свои работы. Однако его проекты и картины нередко заслуживают особого внимания.

Альберт Закиров - казанский художник Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Альберт Закиров - казанский художникФото: Алина ГАБДУЛИНА

Так, совсем недавно 51-летний художник закончил разрисовывать стену высотой 6 метров в одном из городских отелей. Интересно то, что картину он писал вовсе не кисточками, а телами обнаженных девушек! Сейчас эта работа почти закончена - осталось вклеить в панно фотографии процесса ее создания.

Корреспондент «Комсомолки» встретилась с Альбертом Закировым и узнала, как он выбирает моделей для и зачем рисует на стволах деревьев в парке «Эрмитаж».

«Я ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ШКОЛУ НЕ ЗАКАНЧИВАЛ»

- Как и многие я рисовал в детстве. Правда, художественной школы не оканчивал, - признается Альберт Закиров – В десятом классе пару месяцев ходил к прекрасному педагогу Рашиту Тухватуллину, и он подготовил меня к поступлению в художественное училище.

Там Альберт, несмотря на желание фантазировать и удивлять, смирно учился азам, постигал различные техники и слушал педагогов.

Уже после он начал творить то, к чему лежит душа. Сначала писал пальцами, а в 2000-м году решил попробовать наносить краски девушками. Методом проб и ошибок. Так и узнал, какой частью тела лучше делать тот или иной элемент картины.

Художник берет девушку на руки, а после рисует ею на стенах или хостах Фото: Из личного архива героя публикации

Художник берет девушку на руки, а после рисует ею на стенах или хостахФото: Из личного архива героя публикации

- Тут происходит как бы слияние женского и мужского начал. Эта энергетика, которая между нами вырабатывается, может выброситься на холст. Не всегда, конечно, получается, потому что люди разные. Но иногда получается интересно. И хотя бы ради этого стоит подобным заниматься, - признается художник.

Все зрители творческого процесса, по словам художника, остается довольны Фото: Из личного архива героя публикации

Все зрители творческого процесса, по словам художника, остается довольныФото: Из личного архива героя публикации

Первые работы Закиров делал у себя в мастерской. После украсил стену в одном из кафе Казани. Дальше – больше: забегаловки, бары, отели.

Создание работ происходит в форме перформанса. За происходящим наблюдают десятки посетителей заведения. Художник уверяет, «всем им нравится».

«ВСЕ МОДЕЛИ НАДЕВАЮТ МАСКИ»

Как оказалось, никакой «базы» девушек-«кисточек» у Альберта нет. Также у него нет к ним никаких требований.

- Принципа никакого нет, было бы желание. Единственное что, я им в последнее время стал предлагать надевать маски во время процесса создания картины. Все потому что бывают недопонимания. Допустим, у какой-то девушки парень есть или, может быть, будет, но ей интересно. А парень он ведь сегодня есть, завтра нет. Поэтому решили всем маски надевать и все – никаких последующих проблем, - объясняет Закиров.

Все девушки, которыми рисует Альберт Закиров, как правило, надевают маски Фото: Из личного архива героя публикации

Все девушки, которыми рисует Альберт Закиров, как правило, надевают маскиФото: Из личного архива героя публикации

«ДЕРЕВЬЯ СПАСАЮ, ЗАЛЕЧИВАЮ»

К слову, творит Альберт не только девушками на стенах заведений, но и в тихих парках города, где его редко кто-то видит.

Корреспондента «Комсомолки» художник пригласил в парк Эрмитаж. Именно там последний год он работает: рисует на деревьях, пеньках и кусочках асфальта.

Найти работы Альберта Закирова в "Эрмитаже" не так-то просто Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Найти работы Альберта Закирова в "Эрмитаже" не так-то простоФото: Алина ГАБДУЛИНА

"Циклоп" Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"Циклоп"Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"Инфузория-туфелька" создана в 2016 году в парке "Эрмитаж" Фото: Алина ГАБДУЛИНА

"Инфузория-туфелька" создана в 2016 году в парке "Эрмитаж"Фото: Алина ГАБДУЛИНА

- Мне здесь нравится, я здесь все детство кручусь, - рассказывает Альберт - Я не порчу деревья. Я творю именно на их «больных» местах. Сначала готовлю их, потом обрабатываю жидкостью, которая убивает бактерии, а после уже рисую. Те места, где течет сок, заливаю глиной или краской. Тут двойной эффект получается: и самому хорошо, и дерево залечивается.

Работы художника в парке найти не так-то просто. Но можно постараться и устроить себе своеобразный квест по их поиску. В Эрмитаже на данный момент несколько десятков (точное число не знает даже сам художник) работ Закирова. Все они сделаны акриловой краской и не боятся непогоды.

Почти все работы Альберта Закирова сделаны акриловой краской и не бояться непогоды Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Почти все работы Альберта Закирова сделаны акриловой краской и не бояться непогодыФото: Алина ГАБДУЛИНА

Бывает, конечно, что горожане портят работы художника намеренно. Но он не обижается.

- Если пропадет, то ничего страшного. Я делаю их фотографии, а они ведь остаются, - говорит он.

Бывает горожане намеренно портят работы художника, но он не обижается Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Бывает горожане намеренно портят работы художника, но он не обижаетсяФото: Алина ГАБДУЛИНА

А вот, например, дерево, которое в ближайшее время планирует «спасти» Закиров.

- Надо дыру залить цементом, обработать антибактериальной жидкостью, и нарисовать что-нибудь. Жалко его, хорошее дерево, оно еще может жить и жить, - считает художник.

Вот это дерево художник собирается "спасти" в ближайшее время Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Вот это дерево художник собирается "спасти" в ближайшее времяФото: Алина ГАБДУЛИНА

Создает рисунки Альберт не только в Эрмитаже. Если хорошо приглядеться, небольшие работы художника может увидеть и в других местах Казани.

- Прогуливаюсь просто с красками. Если какое-нибудь подходящее место найду, то нарисую. У меня, например, есть рисунки на берегу Казанки. Место должно быть само по себе интересное, спокойное и красивое. Или бывает в заброшенном совсем месте тоже можно что-то нарисовать, но там ощущения другие, - объясняет он.

Альберт Закиров за работой Фото: Из личного архива героя публикации

Альберт Закиров за работойФото: Из личного архива героя публикации

«ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ СВОБОДНЫМ»

Художник, по мнению Альберта Закирова, должен быть свободным и никак иначе. Именно поэтому мужчина не состоит в Союзе художников.

- Я не состою ни в Союзе художников, ни в каких-то других организациях. Я всегда был противником таких сборищ. Художник должен быть свободным. Несвободные художники часто друг друга ненавидят, спорят, зачем мне это нужно? – считает Закиров.

Контакт с «Союзом» у него, правда, все-таки был. Воспоминания, по словам Альберта, не из приятных. Однажды он решил принести им «на суд» картину, на которой был изображен Шурале. Работа вызвала у комиссии «озадаченную паузу». Персонаж татарской сказки был голым и…слишком реалистичным.

- Работа старая, до конца не доделанная, хулиганская. Да, Шурале обнаженный. Не в трусах же его рисовать. Вроде живем в 21 веке, везде музеи, Давид обнаженный стоит, а в Союзе художников работу не приняли. Они потом, конечно, подходили, говорили: «Хороший Шурале». Просто они испугались реакции посетителей и шума вокруг картины. Никому этого не нужно, рисковать никто не хочет, - вспоминает Альберт.

"Шурале" - картина Альбера Закирова Фото: Из личного архива героя публикации

"Шурале" - картина Альбера ЗакироваФото: Из личного архива героя публикации

«ВООБЩЕ Я ФОТОГРАФ, СВАДЬБЫ СНИМАЮ»

Рисует Альберт скорее для души, чем для денег. Большинство своих работ он даже не подписывает. Считает известность приятным бонусом, но относится к ней равнодушно.

В свободное от написания картин, росписи деревьев и асфальта время он снимает торжества за деньги. Так и зарабатывает.

- Я профессионально фотографию, могу свадьбы снять, детские утренники и все такое. Ничего офисного. Один раз я месяц работал в Союзе художников. Меня тогда пригласили быть директором выставки к столетию ТАССР. Насмотрелся тогда на работу в офисе и все, хватило, - признается Закиров.

Творит Альберт и в тихих парках города, где его редко кто-то видит Фото: Из личного архива героя публикации

Творит Альберт и в тихих парках города, где его редко кто-то видитФото: Из личного архива героя публикации

- Я еще картины делаю огнем. Они у меня сгорают не совсем, а только те места, которые должны сгореть, - рассказывал «Комсомолке» Закиров.

Таким образом, на будущей неделе в своей мастерской он сотворит Икара. Зрелище обещает быть очень эффектным.

В "Эрмитаже" Закиров создает свои работы уже несколько лет, но последний год был самым продуктивным Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В "Эрмитаже" Закиров создает свои работы уже несколько лет, но последний год был самым продуктивнымФото: Алина ГАБДУЛИНА

В парке несколько десятков работ художника Фото: Алина ГАБДУЛИНА

В парке несколько десятков работ художникаФото: Алина ГАБДУЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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