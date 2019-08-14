2019-08-14T14:25:51+03:00
Общество

Когда «Панацея» становится спасением

Реабилитация наркоманов может быть интересной и очень познавательной
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Каждый наркоман рано или поздно прекращает употреблять наркотики. Кому-то точкой невозврата становится гробовая доска, кто-то успевает избавиться от пагубной привычки при жизни. Наиболее сложное в таких ситуациях - признаться самому себе, что проблема существует. Как правило, зависимые считают, что употребление веществ - просто увлечение, от которого можно отказаться в любой момент. По крайней мере, так они успокаивают себя и свое окружение.

- В таких ситуациях важно сориентировать зависимого на внутренние, семейные и просто человеческие ценности, чтобы человек сам увидел, что он идет неправильной дорогой. Когда появляется внутренняя мотивация и человек уже трезвым взглядом видит то, что ранее совершал, в этот момент должен активно подключаться психолог, чтобы помочь ему найти новые ценности и интересы в жизни, - рассказал «Комсомолке» руководитель амбулаторной программы реабилитационного центра «Панацея» Рустем Хамидуллин.

ПРИЗНАНО ОБЩЕСТВОМ

Клиника «Панацея», в которой работает Хамидуллин, специализируется на реабилитации нарко- и алкозависимых. Здесь проходят лечение не только жители республики, но и других субъектов России. По итогам 2018 года «Панацея» признана лучшим реабилитационным центром в рамках голосования «Клиника года», проходившего на сайте «Комсомолки»*.

Комплексную работу с пациентами ведут квалифицированные специалисты. В первую очередь используются психотерапевтические методики, помогающие противостоять навязчивому желанию вернуться к употреблению веществ.

Жизнь в учреждении идет строго по расписанию. Каждое утро начинается с зарядки. Затем сытный правильный завтрак (обед и ужин готовят по этому же принципу - Ред.) и различные тренинги. В течение дня подопечные центра занимаются в группах и индивидуально с психологом. Популярна система наставничества, когда «старички» центра служат отличным примером для новичков и помогают им во всех процессах выздоровления. В свободное от занятий и медитаций время пациенты центра занимаются спортом, играют в настольные игры, проходят занятия арт-терапии.

На стадии стационарной реабилитации общение с внешним миром ограничено. В то же время близкие пациентов также проходят психологический курс - их родственник уже не будет прежним, и с этим нужно научиться правильно жить.

ОДНА ИСТОРИЯ

Абсолютной гарантии избавления от зависимости нет, но в учреждении создают все условия для возвращения к нормальной жизни. На финишной прямой в новую жизнь, например, находится 30-летний Дмитрий.

Начиналось у парня все вполне обыденно: первый алкоголь в 15 лет, в 22 года женился, родились двое детей.

- Все было неплохо до момента, когда пристрастился к наркотикам, начались проблемы, - вспоминает молодой человек.

В 27 лет Дмитрий попал в аварию. В момент ДТП он был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Травмы оказались столь серьезными, что молодой человек на полтора года оказался прикован к кровати.

- Я перешел на опиумные наркотики. Сначала в лечебных целях, потом пристрастился. На это тратил всю пенсию, - вспоминает Дмитрий. - Постепенно отворачивались друзья, начались разлады в семье. В итоге жена забрала детей и уехала. Хотя думал, что все поправимо и сам себе рассказывал, что все будет хорошо. Но дошло до полного одиночества. Жил лишь одним: забрать наркотики, добраться до дома и употребить.

По инициативе родителей полгода назад Дима приехал спасаться в «Панацею».

- Две недели приходил в себя, потом стал разбираться в себе. Осознание пришло через два месяца «чистоты». Конечно, с помощью психологов, спасибо им, - вспомнил путь Дмитрий. - А еще я видел себя в каждом из тех, с кем лежал здесь. Так пришло понимание, куда я катился.

Теперь настало время жизни в обществе. Однако в свободное плавание сотрудники центра Диму пока не отпускают - для борьбы со страхами новой жизни он проходит постреабилитационную программу.

Теперь как минимум год Диме предстоит жестко придерживаться рекомендаций.

- Через себя я не переступаю. Каждое утро просыпаюсь со свежей головой и готов двигаться дальше, - говорит он.

Каждый день теперь у Димы строится по графику, в обиход вошли здоровые привычки, но самое главное - он узнал все прелести трезвых встреч с друзьями.

Сайт реабилитационного центра «Панацея»

Контакты:

8 (800) 222-77-61

8 (843) 216-49-20

panaceakazan@gmail.com

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* На основании онлайн-голосования «Клиника года». Сроки проведения с 1.07.2018 по 31.10.2018. Количество проголосовавших - 2698.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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