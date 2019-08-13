Житель Ульяновска, отомстивший Роскомнадзору за «пиратов» поджогами, не сядет в колонию

Прошлой весной – в апреле и мае, ульяновский офис Роскомнадзора три раза подвергался атакам. Его пытались сжечь дотла.

Дело в том, что местный житель решил таким образом отомстить за «пиратов», сайт которых был заблокирован из-за предоставления скачивать видео в нарушение авторских прав. Закрыл его как раз Роскомнадзор.

Мстителя задержали, как потом подсчитали, ущерб от его попыток сжечь офис в итоге составил около 10 миллионов рублей. За что мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно.

Как было доказано в суде, он действовал так. Купил легковоспламеняющуюся жидкость, разлил ее в стеклянные бутылки, которые хранил в гараже. С наступлением ночи мужчина надевал маску и выдвигался с теми самыми бутылками к ульяновскому офису Роскомнадзора на улицу Карла Маркса. Далее молотком и камнями разбивал окна, выливал внутрь горючку и поджигал ее с помощью охотничьих спичек. Правда, несмотря на три попытки, сжечь дотла офис он так и не смог.

- Мужчина был признан виновным в покушении на уничтожение чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном путем поджога, - сообщает прокуратура Ульяновской области.

К слову, в надзорном ведомстве не согласились с решением суда, посчитав приговор слишком мягкий. Для поджигателя просили наказание в виде 2 лет колонии-поселения. Сейчас рассматривается вопрос об апелляции.