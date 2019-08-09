Качаловский открывает 229-й театральный сезон и обещает новые постановки

В пятницу 9 августа завершился отпуск артистов Качаловского театра. Во время традиционного сбора труппы художественный руководитель-директор театра Александр Славутский поздравил всех с началом нового творческого года. После поздравлений с днем рождения артистов, которые прошли во время отпуска, и коллектив не успел всех чествовать до этого дня, рассказали про планы на грядущий 229-й театральный сезон.

229-й театральный сезон в театре откроется 18 сентября ставшей настоящим хитом репертуара комедия Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро". На 16 октября запланирована первая премьера сезона - спектакль "Дракон" по пьесе Евгения Шварца.

"ДРАКОН" - ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА

- Это сложный спектакль, - сразу предупредил всех Александр Славутский. - Этот жанр называется "фантастическая история с музыкой". Постановка сложна не только по жанру, но и по идеологии. Это современное произведение, очень актуальное по своей сути. Это исследование рода человека. Спектакль буде о том, что дело не в Драконе, дело в народе. Я глубоко убежден, что роль народа несколько преувеличена в том плане, что народ всегда жертвовал собой, и на амбразуру бросался, но и несколько миллионов доносов подписал.

Качаловский "Дракон" собрал в себя четыре пьесы Шварца: "Дракон", "Тень", "Обыкновенное чудо", "Голый король". Вместо унылых, заторможенных горожан на сцене будут веселые жители, не поминающие, зачем Дракон хочет все изменить.

- Это еще и сложная в техническом исполнении пьеса, - заинтриговал присутствующих на сборе журналистов главный режиссер. - У нас будет сцена битвы Дракона и Ланселота. Будут полеты, битва между ними. Но вы все увидите во время премьеры.

Александр Славутский рассказал о планах 229-го театрального сезонаФото: Из материалов пресс-службы

Спектакль ставит Александр Славутский. Художник-постановщик – Александр Патраков, художник по свету – петербуржец Евгений Ганзбург. В спектакле будут заняты Павел Лазарев, Славяна Кощеева, Илья Славутский, Марат Голубев, Алексей Захаров, Илья Скрябин и другие артисты театра.

"БАЛ ВОРОВ"

Еще одна постановка - "Бал воров" по пьесе французского драматурга Жана Ануя, будет представлена зрителям после Нового года. Режиссером этого спектакля выступает Илья Славутский. Репетиции уже начались, и в ней будут задействованы молодые артисты театра.

Это будет комедия-балет на философскую тему, не теряющая актуальности и современная в любые времена.

WORLDSKILLS

До начала официального сезона артисты театра участвуют в рамках культурной программы WorldSkills представят гостям чемпионата несколько своих спектаклей, уже полюбившихся зрителям: "Вишневый сад", "Женитьба" и ретро-концерт "Когда зажгутся фонари" на Малой сцене и "Пиковую даму" - на Основной.

ФЕСТИВАЛИ

Качаловские фестивали будут проходить один раз в два года. Сезон 2019-2020 года будет наполнен иными событиями, но труппа будет активно участвовать в российских и международных фестивалях. Например, в октябре в Нижнем Новгороде на фестивале имени Максима Горького качаловцы покажут спектакль "Золотой слон" по пьесе Александра Копкова.

Артисты будут участвовать в российских и международных фестиваляхФото: Из материалов пресс-службы

Театральная фантазия "Пиковая дома" закроет в ноябре Театральный фестиваль в Симферополе, хит театра - "Безумный день, или Женитьба Фигаро", в начале марта откроет 25-й юбилейный фестиваль русского искусства в Марселе. Ведутся переговоры по обменным гастролям с театрами Китая, Германии, Турции.