В Казани во время капремонта-2019 дожди залили 45 квартир

Капремонт 243 многоквартирных домов в Казани идет с существенным опережением графика по сравнению с 2018 годом. Об этом стало известно во время доклада председателя городского комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова.

По его словам, запланированные работы выполнены уже на 73%, что в несколько раз превышает показатели прошлого года. Капремонт планируют завершить уже к ноябрю.

При этом Анисимов напомнил о потоках воды, обрушившихся в этом году на головы жителей двух многоэтажек во время ремонта кровли. Из-за недостатка рабочей силы и нарушения технологии производства работы вовремя не завершили, и прошедший ливень свел на нет все усилия в домах, в которых проживает 45 семей.

Так, 40 квартир пострадали в доме №3 на улице Сабан, а по адресу улица Зорге,93а - 5 квартир. Для того, чтобы исправить ситуацию, генподрядчик пригласил субподрядчика. Вопрос о размере ущерба и его погашении еще открыт.

- Выплачивать компенсацию будут после оценки независимой экспертизой, - отметил Анисимов. - Если подрядчик и собственник квартиры не смогут договориться, то эту проблему решат в судебном порядке.

СЭКОНОМИЛИ

Отмечается, что благодаря тому, что в 2018 году сэкономили, то на 2019 год в список ремонтируемых домов дополнительно включили девять многоэтажек.

Напомним, общая сумма выделенная в прошлом году на капремонт в Казани составила более 1,7 миллиарда рублей. Из них 572,79 миллиона (33,37%) из бюджета города, а остальные средства - это деньги собственников квартир (свыше 1,1 миллиарда рублей), то есть 66,63% от общей суммы.

В итоге на капремонт в 2019-ом было запланировано потратить уже более 1,9 миллиарда рублей. При этом бюджет Казани выделил лишь 15,3% от этом суммы - 291,67 миллиона рублей, а остальные 84,7% собственники квартир.

ПРОГРАММА ДАЕТ СБОИ

Правда, программа дает сбои. Нет, со сроками капремонта почти все в норме, с собранными средствами на обновление домов тоже все хорошо. Власти Казани не могут пока найти ответ на вопрос: Как быть с двух- и трех - этажными домами, которых достаточно в Авиастроительном районе?

Дело в том, что комиссия признала, что проводить там капремонт - экономически нецелесообразно в связи с долгосрочными сроками возврата потраченных средств. Если с одной многоэтажки восполнить копилку на следующий капремонт можно за 20 лет, то жители малоэтажных домов накопить необходимую сумму смогут только через 60 лет.

- Мы пока еще не решили, что будем делать, - признался Дмитрий Анисимов. - Есть несколько вариантов, и снос - не основное решение проблемы. Пока мы изучаем все варианты для капремонта таких домов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОМА

Вторая проблема - дома являющиеся исторической ценностью. Их капремонт связан с реставрацией, и проводить его могут только специализирующиеся на этом компании. Таких в Казани три, но необходимый уровень допуска к работам есть лишь у одной.

- Сумма капремонта для домов с таким охраняемым статусом оказалась существенно выше, чем было запланировано, - отметил глава комитета ЖКХ Казани. - На будущее мы уже будем знать, как запланировать необходимые работы по их стоимости в связи с исторической ценностью объекта. Но то, что запланировано на этот год, обязательно будет выполнено.

Отметили во время совещания и создавшуюся в Казани практику оценки работы подрядчиков приемной комиссией. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что все недочеты, которые допустили подрядчики, будут устраняться за их счет.