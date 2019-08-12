В Ульяновске группа подростков попыталась отнять у росгвардейцев оружие, пришлось стрелять

В Ульяновском микрорайоне «Верхняя терраса» прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. От очевидцев поступило сообщение, что во одном из дворов группа молодых людей выпивает спиртное.

Когда правоохранители решили их задержать за нарушение общественного порядка, компания из более 10 человек, в основном подростки, напали на них. Двое из несовершеннолетних попытались отобрать оружие у росгвардейцев. Последним пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, чтобы утихомирить толпу, а также вызвать подмогу.

Одного из задержанных стражам порядка пришлось нести до патрульной машины на руках. Сам подросток не хотел идти и всячески продолжал оскорблять росгвардейцев. Его и пыталась отбить многочисленная толпа молодых людей. Сначала заявляли, что он несовершеннолетний, что его били и просили дать ему телефон, чтобы позвонить маме. Правда, дальше это массовое противостояние превратилось в банальные оскорбления представителей власти. Подростки не стеснялись в выражениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/725448" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске группа подростков попыталась отнять у росгвардейцев оружие.

Но и это не помогло, двое задержанных молодых людей все же были доставлены в полицию.

- При попытке задержания нарушителей общественного порядка, агрессивно настроенные граждане с признаками алкогольного опьянения, оказали сопротивление сотрудникам Росгвардии и попытались завладеть их табельным оружием. На предупреждение о прекращении противоправной деятельности молодые люди не реагировали, - официально сообщили на это в Росгвардии Ульяновской области.

В свою очередь по факту произошедшего местный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Идет следствие.