"Зачем вы всему городу свои прелести показываете?": Жители Казани потребовали запретить женщинам кормить детей грудью в общественных местах

Житель Казани накануне стал свидетелем интересной картины. Он увидел, как девушка кормит грудью маленького ребенка в общественном месте и совершенно не прикрывается при этом. По мнению казанца, есть определенные уместа, где стоит кормить детей. Один из вариантов - туалет.

- Как вы относитесь к тому, что в общественном месте, при всех, молодые мамы кормят детей грудью? Ведь можно отойти в сторонку, в туалет в конце концов, - написал казанец в соцсетях.

Отметим. что у автора сообщения появились соратники. Как выяснилось, далеко не все готовы лично наблюдать за процессом кормления детей.

"Девушки, ну уесть же правила приличия. Зачем вы всему городу свои прелести показываете?".

"Если нет комнаты для матери и дитя, то хотя бы прикрыть грудь простынкой".

Однако куда больше пользователей интернета высказались против подобной инициативы. По их мнению, детей необходимо кормить, а специальные комнаты для этих целей есть не везде. Особенно горожан задел призыв автора поста отправлять мам кормить детей в туалет.

"Идите да сами поешьте в туалете, а не нравиться не смотрите! В свою тарелку смотрите".

"А ты бы сам в туалете ел? Должны быть места "мать и дитя", но у нас их просто нет".

Впрочем, большинство горожан заняли нейтральную позицию. По их мнению, кормить грудью ребенка в общественных местах можно, но стоит обязательно прикрываться.

"На данный момент кормлю грудью, но всегда либо в машине, либо обязательно прикрываю простынкой, либо полотенцем! В туалете конечно нет, но так в открытую тоже не очень ....это все таки грудь, для ребёнка это конечно «еда», а для окружающих предмет женского обожания!".

"Бывают разные ситуации, женщины после родов очень не собранные, растерянные. Может случиться такое, что забыла дома пелёнку и прикрыть не чем, а ребенок ждать не будет. Нужно проще к этому относиться".