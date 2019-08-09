Подозреваемый в убийстве 9-месячной девочки в Казани бил ее на глазах малолетнего брата

В суде Казани на два месяца арестовали 48-летнего Олега Е., обвиняемого в убийстве 9-месячной девочки. Свою вину ранее уже судимый за убийство мужчина признает.

Чудовищное преступление произошло 4 августа в одной из квартир многоэтажки на улице Фаттаха. "Комсомолка" узнала новые подробности произошедшего от собственных источников в правоохранительных органах. Подозреваемый в тот день был с похмелья. Вместе со своей сожительницей он гостил в квартире знакомой, которая проживала вместе с малолетними детьми - сыном и его 9-месячной сестренкой.

Мужчине не хватило выпивки, и он занял денег у двух знакомых водителей автобусов. Купил бутылку водки и вернулся в квартиру, где гостил. Там он и его подруга снова выпили, но и этого им не хватило. Сожительница снова пошла в магазин за добавкой, а Олег Е. остался присматривать за детьми хозяйки - она поехала на работу. Когда подруга вернулась, они снова выпили и уснули.

9-месячная дочка хозяйки проснулась и заплакала, разбудив мужчину. Тогда он решил покормить ее молочной кашей. Он с силой начал заталкивать соску в рот девочке и повредил ей десну. Ребенок от боли заплакал еще сильнее. Чтобы успокоить девочку мужчина начал ее трясти. Как сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах, следствие полагает, что при этом мужчина четыре раза ударил ребенка по животу, затем перетащил на диван, где продолжил бить по голове и лицу. Все происходило на глазах брата девочки.

Тут проснулась и собутыльница подозреваемого. Она потребовала прекратить бить девочку и начала укачивать ее. Вскоре с работы вернулась и мать ребенка. Она заметила синяки на лице дочери. Мужчина признался, что побил девочку за то, что она не ела кашу. Хозяйка накричала на гостя, но "скорую" вызывать не стала. Через два часа все угомонились и уснули, но в час ночи 5 августа хозяйка квартиры с ребенком на руках разбудила своих пьяных гостей с сообщением о том, что дочка не дышит.

Мужчина сразу сбежал, но недалеко. Пока в квартире находились медики, он прятался в колясочной в этом же подъезде. Пока ждал, уснул, а проснулся уже от холода. Убедившись, что врачи уехали, вернулся в квартиру и сказал, что пойдет сдаваться в полицию.

По данным источника "КП-Казань" в правоохранительных органах, в тот день подозреваемый с подругой выпили три бутылки водки по 0,5 литров и три "баллона" пива.