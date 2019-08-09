2019-08-09T19:45:12+03:00
Авто

В КАЗАНИ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР SUZUKI

Компания «Герман Авто» будет реализовывать автомобили японской марки и намерена увеличить долю региона в российских продажах Suzuki
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В новом дилерском центре будет представлен весь модельный ряд марки Suzuki, включая новое поколение внедорожника Jimny. Общая площадь ДЦ составляет 486 квадратных метров из них 246 – площадь шоу-рума, в котором одновременно могут быть представлены 4 автомобиля.

Новый партнер готов предоставить клиентам полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей Suzuki.

Сервисная зона дилерского центра, площадь которой составляет 240 квадратных метров, оснащена современным оборудованием, отвечающим высоким стандартам Suzuki, и способна обслуживать 12 автомобилей ежедневно.

Во время официального открытия дилерского центра 08 августа гостей ждал настоящий сюрприз - в Казани была представлена долгожданная новинка – компактный внедорожник Suzuki Jimny. Таким образом, в этот день «Герман Авто» отпраздновала двойное радостное событие.

Первые покупатели получат в подарок от компании пакеты дополнительного оборудования на сумму 100 000 рублей в августе.

«Герман Авто» - опытный игрок на автомобильном рынке Татарстана, для компании дилерский центр Suzuki стал четвертым по счету.

- Открытие дилерского центра для Suzuki всегда особенное событие. Чувствуем заинтересованность клиентов и коллег по бизнесу в наших продуктах. Казань – столица большого и богатого региона России, и я верю, что коллег ждет успех. «Герман Авто» предлагает клиентам все самое необходимое – большой шоу-рум, весь модельный ряд и, конечно, сервис высочайших стандартов Suzuki, - прокомментировал генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юта.

- Мы приложим все усилия, чтобы достойно представить в жизни Казани философию автомобилестроения компании Suzuki и обеспечить ценителям марки высочайшие стандарты клиентского сервиса. Верим в успешность совместного проекта дилерского центра Suzuki и благодарим марку за выбор нас в качестве официального представителя бренда в городе Казань, - сообщили в «Герман Авто».

Адрес ДЦ «Герман Авто»: Казань, проспект Победы, д. 200.

Тел.: (843)211-11-30.

Сайт «Герман Авто»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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