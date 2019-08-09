2019-08-09T15:03:09+03:00
Происшествия

"Откройте дверь, затапливаете!": в Москве задержали ульяновских мошенников, заработавших миллионы на липовых ДТП

Для поимки оперативникам пришлось пойти на хитрость [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Целую группу мошенников из Ульяновска накануне задержали в Москве. Аферистов подозревают в мошенничестве в сфере автострахования.

По версии следствия, злоумышленники приобретали в автосалонах дорогостоящие иномарки и оформляли на них полисы ОСАГО. Затем на нескольких подконтрольных станциях техобслуживания они устанавливали на приобретенные машины кузовные детали с повреждениями, характерными для ДТП.

Затем они вывозили автомобили в безлюдные места на территории Ульяновской области или же в Москве. Там они инсценировали аварии, вызывали сотрудников ГИБДД, оформляли ДТП, а позже получали деньги от страховых компаний. Размер присвоенных сумм составлял от 100 до 400 тысяч рублей. Всего полицейские насчитали 12 подобных эпизодов на общую сумму в 2 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый лидер группы и пятеро активных участников задержаны в Москве. В частности, чтобы взять главного из них, правоохранителям пришлось пойти на хитрость. Полицейские вычислили квартиру, в которой жил подозреваемый и нагрянули туда, а, чтобы он не догадался, кто к нему нагрянул, придумали легенду.

- Откройте дверь, затапливаете! Посмотреть надо, может сверху капает. Откройте дверь, - слышны слова стражей порядка на оперативном видео.

Подозреваемый открыл дверь и в квартиру сразу ворвались бойцы ОМОНа. Мужчину повалили на пол. При этом, подозреваемый заявил, что в квартире он один, а на вопрос, за что его задержали, ответил просто: "Не знаю".

В Москве задержали ульяновских мошенников, заработавших миллионы на липовых ДТП.

По ходатайству следователя двоим подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим - в виде домашнего ареста. Остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- В ходе обысков изъяты банковские карты, документы на транспортные средства, мобильные телефоны и автомобильные запчасти. Обнаружены три машины, предположительно использовавшиеся в инсценировках ДТП. Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более чем 25 аналогичных преступлений. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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