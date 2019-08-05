2019-08-05T16:33:31+03:00
Общество

"Даже в богатых странах в школах давно перешли на чипсы и бутерброды": в казанских школах решили ввести новое меню

По словам чиновников, в него вошли только те блюда, которые пожелали видеть сами школьники
Владимир КРУПСКИЙ
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В казанских школах фастфуда не будет.В казанских школах фастфуда не будет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 сентября в казанских школах детям предложат новое меню. Об этом сообщила гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

Так, по рекомендациям Роспотребнадзора в столовых сократится ассортимент и количество полуфабрикатов. Их будут давать не чаще 1-2 раз в неделю.

По словам Мухамедшиной, в прошлом учебном году была пересмотрена технология производства полуфабрикатов – котлет из говядины и курицы. После их вынесли на школьные дегустации во всех районах города, где дети и родители могли выбрать наиболее предпочтительные блюда.

- По их пожеланиям мы включили в меню только те блюда, которые были отобраны школьниками по результатам дегустации, - заверила Мухамедшина.

Кроме того, в связи с обращениями детей и родителей в обновленное меню ввели горячее питание с более низкой стоимостью – 45 рублей. На эту сумму можно будет выбрать второе блюдо или первое блюдо с выпечкой.

Чтобы родители могли ознакомиться с обновленным меню и продегустировать блюда, которыми будут питаться их дети в течение учебного года, в городе проведут серию школьных пикников. В рамках этих мероприятий, которые пройдут в сентябре и октябре, родители также смогут проконсультироваться с врачом-диетологом и задать интересующие их вопросы.

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, особое внимание нужно обратить и на образовательную деятельность, на пропаганду здорового питания.

- Даже в богатых странах, где многое могут позволить себе в городской инфраструктуре, в школах давно перешли на чипсы и бутерброды. Мы считаем, что нам нужно здоровое поколение и поэтому школьное питание будем развивать, менять образ жизни. Это не пустые вещи, хотя это всегда сложно внедрять, - отметил Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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