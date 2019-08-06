2019-08-06T13:38:53+03:00
Общество

Фанаты ЦСКА устроили дебош в центре Казани: восемь человек задержано

Перед матчем своей команды с местным "Рубином" они жгли файеры и громко скандировали [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: скриншотФото: скриншот
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В воскресенье, 4 июля, на Центральном стадионе Казани состоялся матч между футбольными командами "Рубин" и ЦСКА. Однако до начала игры фанатов москвичей можно было увидеть на улице Баумана.

Там они устроили настоящий дебош: кричали нецензурные кричалки и жгли файеры. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Судя по кадрам, все происходило у культурно-развлекательного центра «Родина».

Фанаты ЦСКА устроили дебош в центре Казани.соцсети

- Фанаты на Баумана решили немного похулиганить. Впрочем, ничего нового. ОМОН бдит, только не вмешивается почему-то, - пишет один из очевидцев беспорядка.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Казанцев напугало такое поведение фанатов в центре города.

- Народ пугают. Подумала сначала, взрыв какой-то произошел, - признается в соцсетях Азалия Райская.

Интернет-пользователи также отметили, что видели фанатов не только в центре Казани, но и в Ново-Савиновском и Приволжском районах города.

В итоге, по официальной информации МВД Татарстана, в отделы полиции Казани были доставлены восемь фанатов ЦСКА. Четверых из них задержали за хулиганство, одного за демонстрацию запрещенной символики, а также еще троих за расклеивание плакатов и стикеров на зданиях.

Отметим, что матч закончился со счетом 0:1 в пользу ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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