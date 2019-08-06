Фанаты ЦСКА устроили дебош в центре Казани: восемь человек задержано

В воскресенье, 4 июля, на Центральном стадионе Казани состоялся матч между футбольными командами "Рубин" и ЦСКА. Однако до начала игры фанатов москвичей можно было увидеть на улице Баумана.

Там они устроили настоящий дебош: кричали нецензурные кричалки и жгли файеры. Соответствующее видео появилось в соцсетях. Судя по кадрам, все происходило у культурно-развлекательного центра «Родина».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/724362" frameborder="0"></iframe> Фанаты ЦСКА устроили дебош в центре Казани.соцсети

- Фанаты на Баумана решили немного похулиганить. Впрочем, ничего нового. ОМОН бдит, только не вмешивается почему-то, - пишет один из очевидцев беспорядка.

Фото: соцсети

Казанцев напугало такое поведение фанатов в центре города.

- Народ пугают. Подумала сначала, взрыв какой-то произошел, - признается в соцсетях Азалия Райская.

Интернет-пользователи также отметили, что видели фанатов не только в центре Казани, но и в Ново-Савиновском и Приволжском районах города.

В итоге, по официальной информации МВД Татарстана, в отделы полиции Казани были доставлены восемь фанатов ЦСКА. Четверых из них задержали за хулиганство, одного за демонстрацию запрещенной символики, а также еще троих за расклеивание плакатов и стикеров на зданиях.

Отметим, что матч закончился со счетом 0:1 в пользу ЦСКА.