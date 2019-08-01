Казанское "Динамо" подписало одну из самых красивых волейболисток мира: чем знаменита Бетания де ла Крус

Казанское «Динамо» в следующем сезоне постарается навязать борьбу двум главным фаворитам - столичному «Динамо» и калининградскому «Локомотиву». В этом команде должна помочь именитая волейболистка Бетания де ла Крус. Ближайший сезон звезда сборной Доминиканской республики проведет в Казани.

Бетания начала заниматься волейболом в 15 лет. Буквально за пару лет юная доминиканка так впечатлила местных волейбольных функционеров, что в 2004 году её пригласили в состав клуба «Мирадор», с которым в сезоне 2004/2005 она выиграла «серебро» доминиканского чемпионата. И уже в следующем сезоне Бетания «выстрелила» так, что её признали MVP чемпионата, а грудь спортсменки украсила первая золотая медаль.

Причём дебют в сборной у де ла Крус состоялся ещё по итогам предыдущего сезона, и летом 2005 года она помогла национальной команде завоевать «бронзу» континентального чемпионата NORCECA (Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна).

А лето 2006 года и вовсе принесло юной доминиканке целую россыпь медалей: «серебро» и звание MVP молодёжного чемпионата NORCECA, «бронза» Панамериканского Кубка и «золото» Центральноамериканских и Карибских Игр. Тогда же Бетания впервые сыграла на чемпионате мира в Японии, хотя доминиканки там уступили европейским командам и Китаю и не вышли за рамки группового этапа.

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

Сезон 2006/2007 де ла Крус провела уже за пределами родной страны – в пуэрториканской команде «Вакерос де Баямон», в составе которой была признана лучшим игроком местной профессиональной лиги.

Летом доминиканка помогла своей сборной завоевать бронзовые медали чемпионата NORCECA и Панамериканского Кубка. Причём в данном случае это отнюдь не дежурное «помогла», ибо Бетания стала самым результативным игроком обоих турниров, а также Панамериканских Игр того же года, несмотря даже на 5 место доминиканской сборной.

За эти свои усилия 20-летняя волейболистка получила всеобщее обожание на родине и была удостоена звания «Игрок года Доминиканской Республики». Но после всех этих торжеств де ла Крус поехала дальше – в Японию, в клуб «Торэй Эрроуз».

Японский сезон 2007/2008 получился не менее впечатляющем, раз по его итогам доминиканка была включена в состав символической сборной V-лиги. В медальном же плане это выразилось в виде «золота» японского чемпионата и победы на Кубке императрицы Японии.

Столь же звонким получилось и лето-2008, когда доминиканки впервые сумели выиграть Панамериканский Кубок, одолев в финале 3:2 даже сборную Бразилии. Впрочем, «селесао» отыгрались на Кубке «Финал четырёх» – проводимый в Мексике турнир для четырёх сильнейших команд Нового Света, – несмотря на все усилия де ла Крус, признанной лучшей нападающей этого турнира, оставив доминиканкам только «серебро». Впрочем, на родине не обиделись и во второй раз признали Бетанию «Игроком года Доминиканской Республики».

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

На клубном уровне де ла Крус перекупили южные корейцы. И в составе «Джи Эс Калтекса» она добавила корейское «серебро» в личную копилку, а также несколько индивидуальных номинаций по итогам сезона 2008/2009.

Ещё больше медалей и званий принесло лето в составе доминиканской сборной: «серебро» Панамериканского Кубка, где Бетания была названа MVP, затем бронзу Кубка «Финал четырёх». Который, впрочем, в некотором роде стал разминочным, ибо после него в сентябре доминиканки в единственный пока раз в своей истории сумели взять «золото» чемпионата NORCECA! Потеснив в полуфинале 3:2 даже американок. И временно удовлетворившись победами, Бетания де ла Крус решила взять годичный перерыв по семейным обстоятельствам.

Перезапуск карьеры доминиканская «звезда» начала с победы на мексиканском Кубке «Финал четырёх» в сентябре 2010 года. Затем в декабре помогла родному «Мирадору», которого в качестве делегата от NORCECA пригласили на Клубный чемпионат мира в Доху (Катар). Сезон 2010/2011 де ла Крус доигрывала в пуэрториканском клубе «Криольяс де Кагуас», с которым взяла «золото» местного чемпионата и в очередной раз удостоилась звания MVP.

Летом 2011 года Бетания вновь в полной боевой готовности в составе сборной. И хотя в медальном плане то лето добавило лишь «серебро» Панамериканского Кубка и чемпионата NORCECA, но зато в индивидуальных номинациях целая россыпь: MVP чемпионата NORCECA, самый результативный игрок Панамериканских Игр, самый результативный игрок и лучшая подающая Кубка мира.

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

Неудивительно, что на следующий сезон 2011/2012 доминиканку вновь с распростёртыми объятиями ждали в Японии – на этот раз в клубе «Дэнсо Эйрибис». С которым Бетания завоевала «бронзу» и опять вошла в состав символической сборной японского чемпионата. При этом в одном из матчей набрала 54 очка, побив державшийся 13 лет рекорд по результативности за одну игру.

Ну а затем по традиции из Японии путь у доминиканки лежал в Южную Корею, где в этот раз де ла Крус задержалась в клубе «Джи Эс Калтекс» аж на два сезона подряд. И в этот раз, наконец-то, добыла «золото» корейского чемпионата в сезоне 2013/2014 – а за год до этого ещё и «серебро» – и стала обладательницей Кубка этой страны. Выступление в составе национальной сборной Доминиканской Республики за этот период принесло Бетании «серебро» чемпионата NORCECA (2013), а также «серебро» (2013) и «золото» (2014) Панамериканского Кубка, а также признание в качестве лучшей доигровщицы на обоих названных турнирах.

Затем, наконец-то, в сезоне 2014/2015 в своём клубном турне Бетания де ла Крус доехала до Европы. И не абы куда, а сразу в турецкий «Экзачибаши» в пару к перешедшей туда из Казани Джордан Ларсон.

Впрочем, в национальном чемпионате «аптекаршам» досталась тогда только «бронза», но зато на международном уровне они «зажгли» на все 100 процентов, выиграв Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира в Цюрихе.

В 2016 году Бетания де ла Крус согласилась на предложение руководства московского «Динамо» и так впервые познакомилась с Россией. Москвички в том сезоне 2016/2017, напомним, выиграли чемпионат, а также взяли «серебро» Кубка России.

Фото: личная страница героини публикации в Инстаграме.

Затем летом в составе сборной Доминиканской Республики де ла Крус завоевала очередное «серебро» Панамериканского Кубка, а также в качестве одной из двух лучших доигровщиц вошла в символическую сборную турнира.

А на сезон 2017/2018 доминиканка перебралась в Италию, в клуб «Савино дель Бене» из Скандиччи. С этой командой де ла Крус дошла до полуфинала итальянской Серии А1 и выиграла бронзовые медали.

Затем лето-2018 принесло пятое по счёту «серебро» Панамериканского Кубка, а прошлый сезон 2018/2019 доминиканка провела в индонезийской Пролиге в составе клуба «Джакарта Пертамина Энерджи», с которым взяла «серебро» чемпионата Индонезии.

Отметим, что Бетания довольно активный пользователь соцсетей. Ее страница в Инстаграме насчитывает более 40 тысяч подписчиков. Кроме того, новичок казанского клуба не раз входила различные рейтинги самых красивых волейболисток мира.