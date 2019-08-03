«Надо ручки потереть о нефть на фарт»: «Ак Барс» в Альметьевске победил «Нефтяник»

2 августа Казанский «Ак Барс» и «Нефтяник» провели традиционный летний матч. Встреча в Альметьевске стала настоящим праздником для болельщиков и проверкой своих сил для хоккеистов перед началом сезона.

Болельщики «Ак Барса».Фото: Алина НИЗАМОВА

«АК БАРС» ЕЗДИЛ НА «КАМАЗах» И ИЗУЧИЛ БУРОВУЮ

Начался день казанских хоккеистов и тренеров с автобусной поездки. Четыре часа в пути, и вот они прибыли в Альметьевск. Чтобы спортсмены, а именно новички, узнали, как работает предприятие, которое спонсирует оба клуба, казанским хоккеистам устроили экскурсию на буровую установку в районе посёлка Нижняя Мактама. Игроки и тренеры ежегодно навещают рабочих перед стартом чемпионата.

Игроки и тренеры ежегодно навещают рабочих перед стартом чемпионата.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Барсы» пересели с комфортных автобусов на три «КАМАЗа» с высотой колес около одного метра. Далее следовала пусть и недолгая, но очень атмосферная поездка по полям и бездорожью, размытому дождем прямо перед визитом гостей.

Данис Зарипов в КАМАЗе.Фото: Алина НИЗАМОВА

На самой установке для команды провели экскурсию, рассказали о способах добычи нефти и даже дали понюхать добытую здесь нефть.

− Во-первых, надо ручки потереть – на фарт, - с улыбкой сказал про «черное золото» нападающий «Ак Барса» и воспитанник альметьевского хоккея Артём Лукоянов, - Все сфотографировались, понюхали, чтобы было прекрасно все.

Экскурсия на буровую установку.Фото: Алина НИЗАМОВА

Поднявшись внутрь самой установки, хоккеисты с интересом спрашивали: «Она что, и правда сейчас работает?».

– Тяжёлый у нефтяников труд, им не позавидуешь, - отметил защитник казанцев Игорь Ожиганов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723882" frameborder="0"></iframe> Экскурсия Ак Барса на буровую установку.Алина НИЗАМОВА

БОЛЕЛЬЩИКАМ ПРОДАЛИ СВИТЕР БУРМИСТРОВА ИЗ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА»

После буровой «Ак Барсу» по тому же бездорожью нужно было спешить на матч в ДС «Юбилейный», где его уже ждал соперник по игре. Собранные на матче средства клубы передали на лечение болельщицы «Нефтяника».

Исход матча решился в послематчевых буллитахФото: Алина НИЗАМОВА

Юлия Елисеева – мать троих детей. Двое ее сыновей – воспитанники спортивной школы альметьевского клуба, а супруг играл в турнирах Рабочей хоккейной лиги. Юлия перенесла операцию, и теперь ей необходимы деньги на реабилитацию. В перерыве матча также прошел благотворительный аукцион, на котором продали игровой свитер Александра Бурмистрова с автографами всех хоккеистов «Ак Барса».

В перерыве матча прошел благотворительный аукцион.Фото: Алина НИЗАМОВА

Любопытно, что по ходу прошлого сезона воспитанник «Ак Барса» перешёл в состав принципиального соперника казанского клуба «Салават Юлаев». Стартовая цена лота была тысяча рублей, а выкупили форму экс-«барса» за 25 тысяч.

Об ажиотаже на встрече говорили не только переполненные юными болельщиками, всячески привлекавшими внимание хоккестов, нижние трибуны, но и заполненность остальной части арены. Так, при вместимости дворца в 2200 человек, на игру пришли 2293 зрителя.

Приветствие игроков.Фото: Алина НИЗАМОВА

НОВИЧОК КАЗАНЦЕВ ПРИНЕС «БАРСАМ» ПОБЕДУ

Команды подошли к контрольному матчу по-разному. «Ак Барс» ещё не играл предсезонных матчей, в отличии от «Нефтяника». Альметьевцы обыграли клуб КХЛ – рижское «Динамо», а также оказались сильнее молодежной команды «Ак Барса» – «Барс».

Дмитрий Квартальнов и команда на скамье.Фото: Алина НИЗАМОВА

Первый период получился бодрым, но безголевым, несмотря на обилие моментов. Через несколько минут после перерыва мастерским броском в одно касание Данис Зарипов открыл счёт.

– Там всё сделал Володя Ткачёв – увёл за собой соперника, отдал пас, мне осталось только попасть по воротам, - описал свой гол капитан казанцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723879" frameborder="0"></iframe> Гол Даниса Зарипова.Алина НИЗАМОВА

«Нефтяник» забил ответный гол в третьем периоде. В равных составах новичок альметьевской команды Иван Иванов забросил шайбу в ворота Тимура Билялова с пяточка.

Команды подошли к контрольному матчу по-разному.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем игра перешла в овертайм, где никто не смог забить. Исход матча решился в послематчевых буллитах, когда точным броском канадский новичок «Ак Барса» Патрис Кормье принес команде победу.

Патрис Кормье принес команде победу.Фото: Алина НИЗАМОВА

ЗАРИПОВУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ

− Это вообще была первая игра для нас. Конечно, были какими-то вещами мы недовольны, но это первая игра. Мы оставили в Казани молодых мальчишек, они бы дали нам немного энергии. Всё-таки, положа руку на сердце, кто-то сегодня был тяжеловатый, многие были тяжеленькие. Самым лучшим – мне так показалось – был первый период, думал, что мы в конце разыграемся, но получилось наоборот: первый период нам удался, второй, к сожалению, нет. Второй и третий – два периода были не очень. Мы ждали такой тяжёлой игры, но продолжаем дальше готовиться. Я думаю, следующие игры будут получше, - прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723883" frameborder="0"></iframe> Комментарий главного тренера Ак Барса Дмитрия Квартального.Алина НИЗАМОВА

Впечатлениями от первого матча команды в межсезонье поделился капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Автор единственного гола казанцев отметил игру соперника, но остался недоволен результативностью команд.

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Надеюсь, всем местным зрителям понравилось, что хозяева довели игру до овертайма, – отметил Зарипов. – Голов было мало, к сожалению, для товарищеского матча, мне это, честно, не понравилось.

Также капитан казанского клуба высказался о задачах на новый сезон.

– Мы только начали, всего три недели работали вместе. Хочется о таком говорить после сезона, сейчас мы готовимся к чемпионату и хотим реабилитироваться за прошлый год. Хочется вернуть уже Кубок [Гагарина] в Казань, – сказал 38-летний хоккеист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/723841" frameborder="0"></iframe> Данис Зарипов: «Хочется вернуть Кубок Гагарина в Казань».Алина НИЗАМОВА

На следующей неделе казанцы продолжат подготовку к чемпионату КХЛ в предсезонном турнире «Кубок президента республики Казахстан», который пройдет в Нурсултане.