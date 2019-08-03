«Надо ручки потереть о нефть на фарт»: «Ак Барс» в Альметьевске победил «Нефтяник»
2 августа Казанский «Ак Барс» и «Нефтяник» провели традиционный летний матч. Встреча в Альметьевске стала настоящим праздником для болельщиков и проверкой своих сил для хоккеистов перед началом сезона.
Болельщики «Ак Барса».Фото: Алина НИЗАМОВА
«АК БАРС» ЕЗДИЛ НА «КАМАЗах» И ИЗУЧИЛ БУРОВУЮ
Начался день казанских хоккеистов и тренеров с автобусной поездки. Четыре часа в пути, и вот они прибыли в Альметьевск. Чтобы спортсмены, а именно новички, узнали, как работает предприятие, которое спонсирует оба клуба, казанским хоккеистам устроили экскурсию на буровую установку в районе посёлка Нижняя Мактама. Игроки и тренеры ежегодно навещают рабочих перед стартом чемпионата.
Игроки и тренеры ежегодно навещают рабочих перед стартом чемпионата.Фото: Алина НИЗАМОВА
«Барсы» пересели с комфортных автобусов на три «КАМАЗа» с высотой колес около одного метра. Далее следовала пусть и недолгая, но очень атмосферная поездка по полям и бездорожью, размытому дождем прямо перед визитом гостей.
Данис Зарипов в КАМАЗе.Фото: Алина НИЗАМОВА
На самой установке для команды провели экскурсию, рассказали о способах добычи нефти и даже дали понюхать добытую здесь нефть.
− Во-первых, надо ручки потереть – на фарт, - с улыбкой сказал про «черное золото» нападающий «Ак Барса» и воспитанник альметьевского хоккея Артём Лукоянов, - Все сфотографировались, понюхали, чтобы было прекрасно все.
Экскурсия на буровую установку.Фото: Алина НИЗАМОВА
Поднявшись внутрь самой установки, хоккеисты с интересом спрашивали: «Она что, и правда сейчас работает?».
– Тяжёлый у нефтяников труд, им не позавидуешь, - отметил защитник казанцев Игорь Ожиганов.
Экскурсия Ак Барса на буровую установку.Алина НИЗАМОВА
БОЛЕЛЬЩИКАМ ПРОДАЛИ СВИТЕР БУРМИСТРОВА ИЗ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА»
После буровой «Ак Барсу» по тому же бездорожью нужно было спешить на матч в ДС «Юбилейный», где его уже ждал соперник по игре. Собранные на матче средства клубы передали на лечение болельщицы «Нефтяника».
Исход матча решился в послематчевых буллитахФото: Алина НИЗАМОВА
Юлия Елисеева – мать троих детей. Двое ее сыновей – воспитанники спортивной школы альметьевского клуба, а супруг играл в турнирах Рабочей хоккейной лиги. Юлия перенесла операцию, и теперь ей необходимы деньги на реабилитацию. В перерыве матча также прошел благотворительный аукцион, на котором продали игровой свитер Александра Бурмистрова с автографами всех хоккеистов «Ак Барса».
В перерыве матча прошел благотворительный аукцион.Фото: Алина НИЗАМОВА
Любопытно, что по ходу прошлого сезона воспитанник «Ак Барса» перешёл в состав принципиального соперника казанского клуба «Салават Юлаев». Стартовая цена лота была тысяча рублей, а выкупили форму экс-«барса» за 25 тысяч.
Об ажиотаже на встрече говорили не только переполненные юными болельщиками, всячески привлекавшими внимание хоккестов, нижние трибуны, но и заполненность остальной части арены. Так, при вместимости дворца в 2200 человек, на игру пришли 2293 зрителя.
Приветствие игроков.Фото: Алина НИЗАМОВА
НОВИЧОК КАЗАНЦЕВ ПРИНЕС «БАРСАМ» ПОБЕДУ
Команды подошли к контрольному матчу по-разному. «Ак Барс» ещё не играл предсезонных матчей, в отличии от «Нефтяника». Альметьевцы обыграли клуб КХЛ – рижское «Динамо», а также оказались сильнее молодежной команды «Ак Барса» – «Барс».
Дмитрий Квартальнов и команда на скамье.Фото: Алина НИЗАМОВА
Первый период получился бодрым, но безголевым, несмотря на обилие моментов. Через несколько минут после перерыва мастерским броском в одно касание Данис Зарипов открыл счёт.
– Там всё сделал Володя Ткачёв – увёл за собой соперника, отдал пас, мне осталось только попасть по воротам, - описал свой гол капитан казанцев.
Гол Даниса Зарипова.Алина НИЗАМОВА
«Нефтяник» забил ответный гол в третьем периоде. В равных составах новичок альметьевской команды Иван Иванов забросил шайбу в ворота Тимура Билялова с пяточка.
Команды подошли к контрольному матчу по-разному.Фото: Алина НИЗАМОВА
Затем игра перешла в овертайм, где никто не смог забить. Исход матча решился в послематчевых буллитах, когда точным броском канадский новичок «Ак Барса» Патрис Кормье принес команде победу.
Патрис Кормье принес команде победу.Фото: Алина НИЗАМОВА
ЗАРИПОВУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОВ
− Это вообще была первая игра для нас. Конечно, были какими-то вещами мы недовольны, но это первая игра. Мы оставили в Казани молодых мальчишек, они бы дали нам немного энергии. Всё-таки, положа руку на сердце, кто-то сегодня был тяжеловатый, многие были тяжеленькие. Самым лучшим – мне так показалось – был первый период, думал, что мы в конце разыграемся, но получилось наоборот: первый период нам удался, второй, к сожалению, нет. Второй и третий – два периода были не очень. Мы ждали такой тяжёлой игры, но продолжаем дальше готовиться. Я думаю, следующие игры будут получше, - прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.
Комментарий главного тренера Ак Барса Дмитрия Квартального.Алина НИЗАМОВА
Впечатлениями от первого матча команды в межсезонье поделился капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Автор единственного гола казанцев отметил игру соперника, но остался недоволен результативностью команд.
Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА
– Надеюсь, всем местным зрителям понравилось, что хозяева довели игру до овертайма, – отметил Зарипов. – Голов было мало, к сожалению, для товарищеского матча, мне это, честно, не понравилось.
Также капитан казанского клуба высказался о задачах на новый сезон.
– Мы только начали, всего три недели работали вместе. Хочется о таком говорить после сезона, сейчас мы готовимся к чемпионату и хотим реабилитироваться за прошлый год. Хочется вернуть уже Кубок [Гагарина] в Казань, – сказал 38-летний хоккеист.
Данис Зарипов: «Хочется вернуть Кубок Гагарина в Казань».Алина НИЗАМОВА
На следующей неделе казанцы продолжат подготовку к чемпионату КХЛ в предсезонном турнире «Кубок президента республики Казахстан», который пройдет в Нурсултане.
Общее фото.Фото: Алина НИЗАМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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