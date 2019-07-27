2019-07-30T13:04:31+03:00
Добрые дела

Росгвардейцев Татарстана поздравили с Днём ВМФ России

Торжественное мероприятие прошло 26 июля
Лика ИСАЕВА
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В Казани поздравили военнослужащих Росгвардии с Днём ВМФ РоссииВ Казани поздравили военнослужащих Росгвардии с Днём ВМФ РоссииФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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Накануне Дня Военно-Морского Флота России торжественно поздравили с праздником росгврдейцев, несущих службу во взводе катеров местного специального моторизованного полка Приволжского округа ВНГ России. Для поздравления на базу взвода прибыли почетные гости - советник министра внутренних дел Татарстана полковник в отставке Анатолий Завгороднев, начальник ГИМС МЧС республики Игорь Савкин, начальник линейного отделения полиции в казанском речном порту майор полиции Марат Гарифзянов, командир воинской части полковник Сергей Попов и его заместитель по работе с личным составом подполковник Роман Федосеенков.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Мероприятие прошло в торжественной обстановкеФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

- Морское дело в России всегда считалось в высшей степени почётным, - отметил во время своего выступления подполковник Роман Федосеенков. - Служению флоту и Отечеству посвятили свои жизни отважные матросы и великие флотоводцы. Военные моряки всегда славились своей уникальной культурой, выправкой, дисциплиной и благородством.

Вручали награды отличившимся Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Вручали награды отличившимсяФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Отличившихся военнослужащих наградили нагрудными знаками и грамотами.

В честь праздника бойцы подразделения продемонстрировали свое мастерство - во время торжественного выхода катеров в кильватерном строю в акваторию Волги судна демонстрировали переход в походный строй и выполнение эффектных элементов маневрирования.

Во время мероприятия Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Во время мероприятияФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Напомним, что морское подразделение казанского полка Росгвардии было сформировано в апреле 2005 года. Основная задача подразделения – охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в акватории, на водных объектах, водных транспортных путях, в речных портах и вокзалах и в местах массового отдыха граждан на воде. В своей работе росгвардейцы используют катера различных проектов, лодки и гидроциклы. В состав взвода входит группа водолазов.

СПРАВКА "КП"

За время существования подразделения росгвардейцы-моряки спасли десятки жизней людей, которые терпели бедствие на воде. За эти года военнослужащие взвода – офицеры, мичманы, старшины и матросы, показали высокий профессионализм и умелые действия в период проведения крупнейших международных мероприятий, проходящих в Татарстане, и в повседневной деятельности.

С начала 2019 года военнослужащие взвода уже прошли на катерах почти 10 тысяч километров по рекам Волге и Каме. Во время службы они совместно с сотрудниками полиции и ГИМС МЧС Татарстана досмотрели 220 судов, изъяли 840 метров сетей и 370 кг добытых браконьерами водных биологических ресурсов - рыбы, раков.

- По результатам работы военнослужащих было выявлено 10 преступлений и 141 административное правонарушение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Водолазами произведено 80 спусков, в общей сложности они находились под водой более 87 часов. Ими обследовано 44 объекта и 4600 "квадратов" подводных площадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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