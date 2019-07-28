Пенсионерка из Ульяновска переписала свою квартиру на Филиппа Киркорова

Представителям отечественного шоу-бизнеса не привыкать к подаркам. Впрочем, одно дело, когда презенты делают люди обеспеченные, олигархи или бизнесмены, а другое, когда удивить певцов пытаются и обычные люди.

Так, портал SM-News составил рейтинг самых неожиданных подарков, сделанных звездам эстрады их поклонниками. Один из самых неожиданных презентов сделала пенсионерка из Ульяновска. Она решила порадовать Филиппа Киркорова, переписав на него свою единственную квартиру.

Певец отказался от столь серьезного подарка. Однако женщина не отступала. По ее словам, подарить квартиру Киркорову хотела еще ее собственная мама, которая также была поклонницей творчества короля российской эстрады.

Любопытно, что пенсионерка действительно освободила жилплощадь и не вернулась в квартиру, так как считала, что больше не является там хозяйкой.