В Казани родители из-за развода выкинули свою годовалую дочь на обочину пустой дороги, в темноту
Что только не найдешь на обочине дороги, тем более безлюдной. Но чтобы маленького ребенка. Годовалая девочка не знала, что ей делать и просто села на корточки и склонила голову.
В этот момент на пустую дорогу неожиданно завернул таксист везущий женщину-клиентку. Фарами своей машины высветил на обочине сидящего ребенка, взрослых рядом не было. Мужчина остановился и вышел. В это время его пассажирка вызвала полицию и «скорую». Чуть позже туда также случайно завернул и Рустем Гарифов
«Сегодня мне больно, господа. Мужчины тоже плачут, если кто не знал. В темноте, на обочине дороги, там, где мало кто ездит, кто-то выбросил годовалого ребенка. И уехал. Как я там оказался, не знаю, это вообще не мой маршрут с работы домой. Руки сами поворачивали руль в нужные моменты. С девочкой всё хорошо, здорова. Но нелюди среди нас», - потом написал Рустем Гарифов на своей соцстранице.
Фото: Рустем Гарифов
Пока полицейские разбирались, как в таком месте мог оказаться маленький ребенок. На место прибыли родители девочки.
Как удалось выяснить «Комсомолке» у собственных источников в правоохранительных органах, мать и отец найденного ребенка сейчас разводятся. Так, накануне вечером выяснение отношений застало супругов на безлюдной дороге. При этом каждый из них был на своей машине. В финале скандала женщина хлопнула дверью, а ее бывший возлюбленный уехал. Женщина же в ярости бросила на обочине их совместную годовалую дочь и тоже уехала.
Когда они опомнились и вернулись, то их встретили полицейские. На каждого из супругов составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. За то, что они выкинули ребенка на обочину дороги как мусор им грозит штраф всего по 500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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