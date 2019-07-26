В Казани родители из-за развода выкинули свою годовалую дочь на обочину пустой дороги, в темноту

Что только не найдешь на обочине дороги, тем более безлюдной. Но чтобы маленького ребенка. Годовалая девочка не знала, что ей делать и просто села на корточки и склонила голову.

В этот момент на пустую дорогу неожиданно завернул таксист везущий женщину-клиентку. Фарами своей машины высветил на обочине сидящего ребенка, взрослых рядом не было. Мужчина остановился и вышел. В это время его пассажирка вызвала полицию и «скорую». Чуть позже туда также случайно завернул и Рустем Гарифов

«Сегодня мне больно, господа. Мужчины тоже плачут, если кто не знал. В темноте, на обочине дороги, там, где мало кто ездит, кто-то выбросил годовалого ребенка. И уехал. Как я там оказался, не знаю, это вообще не мой маршрут с работы домой. Руки сами поворачивали руль в нужные моменты. С девочкой всё хорошо, здорова. Но нелюди среди нас», - потом написал Рустем Гарифов на своей соцстранице.

Фото: Рустем Гарифов

Пока полицейские разбирались, как в таком месте мог оказаться маленький ребенок. На место прибыли родители девочки.

Как удалось выяснить «Комсомолке» у собственных источников в правоохранительных органах, мать и отец найденного ребенка сейчас разводятся. Так, накануне вечером выяснение отношений застало супругов на безлюдной дороге. При этом каждый из них был на своей машине. В финале скандала женщина хлопнула дверью, а ее бывший возлюбленный уехал. Женщина же в ярости бросила на обочине их совместную годовалую дочь и тоже уехала.

Когда они опомнились и вернулись, то их встретили полицейские. На каждого из супругов составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. За то, что они выкинули ребенка на обочину дороги как мусор им грозит штраф всего по 500 рублей.