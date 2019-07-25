Казанская элитная гимназия набрала почти 100 школьников с нарушением закона

Для родителей Татарстана каждое лето перед началом учебного года становится настоящей полосой преодоления препятствий. Одни выбирают школу для будущего первоклассника, другие отвоевывают право девятиклассника или девятиклассницы продолжить обучение там, где учился с первого класса.

Почему отвоевывают? Да просто директора школ не стремятся комплектовать классы теми, кто, на их взгляд, плохо напишет ЕГЭ и тем самым подпортит репутацию образовательного учреждения. Если рейтинг упадет, упадет и надбавка для педагогов, которую выплачивают за успешных выпускников.

Но и родители будущих первоклассников, по мнению активистов группы в соцсетях "Поборы в школах и детсадах", вынуждены отстаивать права своих детей обучаться в ближайшем учебном заведении через прокуратуру - места в элитных гимназиях и школах занимают дети "без прописки". Это выяснилось после проведенной проверки надзорными органами. Правда, узнать, как это произошло - за весомый вступительный взнос на нужды школы, или случайно, не удалось.

Прокурорская проверка проходила в 14 городах республики - Казань, Азнакаево, Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск, Нурлат и Чистополь.

ПЕРВОКЛАССНИКИ БЕЗ ПРОПИСКИ

По закону, ребенка в должны записать в ближайшую школу по месту его регистрации - прописки. Для тех, кто выбирает школу не "по прописке", есть шанс поступить на свободные места после 1 июля.

Те казанцы, что проживают в Ново-Савиновском районе и их дети "приписаны" к гимназии №7, обрадовались: "Повезло! Гимназия вошла в совместный проект министерства просвещения России и Российской академии наук. Здесь будут выявлять и пестовать талантливых ребятишек, которые пойдут в науку! Может, и наш сорванец станет академиком!".

Но радость оказалась преждевременной - уже 17 мая директор гимназии подписала приказ о зачислении первоклассников, среди которых оказалось 98(!) детей, не имеющих необходимую регистрацию по месту проживания.

Аналогичная история и в казанской школе №174.

"ИДИТЕ В КОЛЛЕДЖ, НЕ ПОРТИТЕ НАМ СТАТИСТИКУ"

Пьют успокоительное родители тех школьников, что стали ГИА за девятый класс. С первого класса учились в одном заведении, а потом их попросили "на выход". Официальные причины кажутся уважительными: "Ну вы же в начале года планировали в гуманитарный (экономический, и другие) класс, а у нас на будущий год такого нет, идите в другую школу!".

А кому-то откровенно говорят, что 10-й и 11-й класс их ребенок "не потянет" и, пока время есть, надо выбирать специальность и учиться в колледжах.

Но эту схему разбила прокурорская проверка. Судите сами на примере казанского лицея №35. Там в 2019 году 9-й класс окончили 126 детей из четырех классов. Руководство лицея решило, что не всем выпускникам дальше с ними по пути, и объявило о комплектовании на 2019-2020 учебный год только двух профильных 10-х классов. Отбор туда был индивидуальным, и прошли его только 56 учеников. 25 других детей отправили восвояси: "Мест нет!" или "А ты под наш стандарт не подходишь!".

Та же история произошла в гимназии №19 Приволжского района Казани.

- Между тем результаты проверок показали, что решение о создании профильных классов в лицее № 35 и гимназии № 19 приняты без учета мнения учащихся и их родителей, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - При этом учредитель образовательной организации остался в стороне при принятии такого решения, в связи с чем руководители образовательных организаций на свое усмотрение определили количество профильных классов и учащихся в них.

По итогам этой надзорной проверки в лицее №35 все же создали еще один 10-й класс, а в гимназии №19 уплотнили уже имеющийся.

Для руководства проштрафившихся учебных заведений отказ от набора учеников в 10-е классы не пройдет бесследно - прокурор Казани внес в адрес руководителя исполнительного комитета Казани представление, которое находится на рассмотрении.

МЕЛКИЕ, НО ВАЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Обнаружили нарушения и в учебных заведениях других городов Татарстана. Например, в Бугульме на сайтах ряда школ не была размещена информация о наличии свободных мест для приема детей в 1-й класс на 2019-2020 учебный год. Такую же "секретность" выявили в некоторых школах Буинского района и Зеленодольского районов.

Прокурорами Бавлинского, Заинского, Азнакаевским Бугульминского, Буинского, Зеленодольского районов, Набережных Челнов и Лениногорска выявлены нарушения законодательства в части доступности информации об образовательных организациях на интернет-сайтах, а также при издании локальных нормативных актов.