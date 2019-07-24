"Не надо отвлекать мужиков от работы": Жительница Казани потребовала запретить девушкам ходить на работу в коротких шортах

Лето диктует свою моду. Далеко не все работники российских предприятий готовы соблюдать корпоративный дресс-код. Ходить в офис в длинных костюмах и других нарядах, некоторые сотрудники считают не правильным. Они предпочитают одеваться, что называется, по погоду. Особенно это относится к девушкам, которые периодически приходят на работу в коротких шортах или мини-юбках.

- Девушки, милые, чем вы руководствуетесь, когда выбирает одежду на работу? Вы же не на пляж идете! Зачем надевать все эти короткие юбки или шорты. Большая просьба, имейте совесть. Не надо отвлекать мужиков от работы, - написала одни из жительниц Казани в соцсетях.

Отметим, что сообщение вызвало бурю эмоций у казанцев. Некоторые из них встали на защиту девушек, заявив, что никто никого от работы не отвлекает.

- Вы о чем вообще говорите? Какие недовольства? Нам наоборот приятно, когда девушки ходят на работу в короткой одежде. Почаще бы так. Думаю, что высказался от лица всех мужчин.

- Хватит нести чушь! Пусть девушки одеваются так, как они хотят. Уверен, что так они только улучшат показатели.

Конечно, нашлись и те, кто поддержал автора сообщения. По их мнению, существует четкий дресс-код и его нарушать нельзя.

- Зайдите в любой ресторан. Там кто-нибудь ходит в шортах? А чем ресторан от офиса отличается?

В итоге девушек попросили хотя бы соблюдать правила приличия и носить одежду выше колен, но согласятся ли девушки с этим предложением, пока не ясно.