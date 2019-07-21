В Татарстане фермеры пытались сжечь гнездо краснокнижных солнечных орлов

Во время осмотра мест гнездования хищных птиц в Национальном парке "Нижняя Кама" специалистами выявлены факты умышленных попыток уничтожения деревьев, на которых свили свои гнезда солнечные орлы. Так сейчас называют орлов-могильщиков, птицы занесены в Красные книги России, Казахстана и Азербайджана.

Хищники отряда ястребиных гнездятся в степной и лесостепной полосе Евразии к востоку до Байкала и центральных районов Китая. Выбирает открытые пространства с островками леса или отдельно стоящими высокими деревьями. Охотится солнечный орел на среднего размера дичь — сусликов, песчанок, сурков, небольших зайцев, некоторых некрупных птиц. Вот эта некрупная птица-дичь - домашние куры и утки, и стали причиной конфликта человека и птиц.

- На ряде участков мы наблюдаем тенденцию сокращения дистанций между гнёздами солнечных орлов и жильем человека, а точнее сокращения дистанций до кормового ресурса этих орлов, который также сконцентрирован вблизи человека, - рассказывает координатор программы кольцевания Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, сотрудник Национального парка "Нижняя Кама" Ринур Бекмансуров. - Все это конечно же на фоне терпимости солнечных орлов к человеку. Но вот со стороны человека не всегда проявляется терпимость. Такое близкое соседство всё-таки приводит к конфликту, который разрешается не в пользу птиц.

Фермеры умышленно подожгли сосну, где гнездились орлыФото: Из материалов пресс-службы

Сотрудники Национального парка уже выявили факты спиливания гнездовых деревьев с целью разрушения гнёзд. На днях и вовсе выяснили, что фермеры ближайших сельхозпредприятий умышленно пытались сжечь сосну, на которой устроили свое гнездо солнечные орлы. Это произошло в в Мамадышском районе. Птицы стали гнездится очень близко к деревне и ферме, что, вероятно, и привело к конфликту с населением.

Рядом расположена фермаФото: Из материалов пресс-службы

- Комель дерева - толстая часть непосредственно над корневищем, прогорел капитально, хотя хвоя ещё продолжает оставаться зелёной, - рассказал Ринур Бекмансуров. - Но это не надолго и дерево скоро погибнет окончательно. Явно поджог был проведен этой весной или даже летом. Точечность поджога видна на фотоснимках.

Ствол сгорелФото: Из материалов пресс-службы

Под гнездом на земле нашли скорлупу погибшей кладки.

На земле - скорлупа от яицФото: Из материалов пресс-службы

Хоть орлы еще продолжают занимать пустое гнездо, но, предполагают специалисты Национального парка, вынуждены будут покинуть его.

Птицы еще гнездятся на соснеФото: Из материалов пресс-службы

Ринур Бекмансуров сообщил, что в 2019 году "лидируют" гнёзда с одним птенцом, чувствуется недостаток кормов для хищников. Но вот на самом северном гнезде в таёжной зоне у границ с Кировской областью в гнезде обнаружено два птенца - видимо, здесь ситуация с кормами оказалась лучше.