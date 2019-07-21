2019-07-21T15:29:01+03:00
Спорт

Казань в 2025 году вновь примет Чемпионат мира по водным видам спорта

Такое решения приняли во время заседания бюро ФИНА
Лика ИСАЕВА
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Турнир 2015 года был признан лучшим в историиТурнир 2015 года был признан лучшим в историиФото: Из материалов пресс-службы
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Впервые Чемпионат мира по водным видм спорта Казань принимала в 2015 году. По итогам соревнований этот чемпионат признали лучшим в истории.

Заявка, которую подала столица Татарстана в ФИНА для участия в процедуре выбора места проведения состязаний 2025 года, концептуально отличается от той, что Казань подавала на ЧМ ФИНА 2015. Итоги выбора бюро огласили сегодня в Кванджу, где прошел ЧМ ФИНА 2019. Если Казань вновь спустя 10 лет принимает выдающихся спортсменов мира в 2025 году, то турнир 2027 года пройдет в Будапеште.

- Концептуально мы сегодня презентовали нашу заявку, в целом она похожа на ту, что мы делали в 2015 году, - рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов. - Конечно, будут какие-то корректировки, изменения - мы находимся в дискуссии по поводу основного объекта, есть несколько вариантов расположения. Это решение нам необходимо будет принято в ближайшее время. По этому поводу мы плотно общаемся с офисом ФИНА для того, чтобы сделать это максимально удобно и эффективно и с точки зрения проведения чемпионата, и наследия, которое он будет нести для Татарстана.

Спортивные чиновники отметили, что и Казань, и Будапешт проведут состязания ещё раз ровно спустя 10 лет. ФИНА сделала акцент на надёжных партнерах, хотя на этапе заявочной компании было семь кандидатов на эти два года. После южнокорейского Кванджу мировое первенство примут в 2021 году японская Фукуока и в 2023 году - столица Катара Доха.

Чемпионат мира в категории Masters пройдет в Казани сразу после основного ЧМ 2025.

СПРАВКА "КП"

В 2025 будут использоваться существующие объекты, которые на сегодняшний день составляют серьёзную базу спортивной инфраструктуры Казани. Этими объектами станут «Татнефть-Арена», Дворец водных видов спорта, Деревня Универсиады, Международный выставочный центр «Казань Экспо» и множество имеющихся бассейнов, которые находятся в Казани.

Напомним, XVI чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой Международной федерации плавания прошёл в Казани с 24 июля по 9 августа 2015 года. На чемпионате было разыграно рекордное число комплектов медалей (75, в том числе 42 — в плавании) и участвовало рекордное число спортсменов (около 2500) из рекордного числа стран (190).

ИСТОЧНИК KP.RU

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